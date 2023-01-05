衝帛琉領100美金前必看實用攻略！帶錯防曬乳噴10倍罰款

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根據外交部領事事務局去年11月更新發布的帛琉旅遊警示分級表，帛琉目前為黃色警示，不過從2022/07/09起，入境帛琉的旅客不須出是陰性檢測證明或曾煥COVID-19的康復報告；另外年滿18歲的旅客，須於14日前接種完成認證疫苗，包含台灣開放施打的AZ、莫德納、BNT、高端等，以小黃卡或數位新冠疫苗證明（SHC格式）以備檢查。
Q2：入境帛琉有什麼規定須注意？
2020年元旦，帛琉政府為保護島國內最重要自然資源「珊瑚礁」，針對會對珊瑚礁有害的防曬乳頒布禁令，只要被查獲防曬乳中含有對珊瑚礁有毒性的物質，持有者會遭開罰1000元美金（大約等於30680台幣），整理行李前務必看仔細，免得沒拿到前還要先噴10倍以上罰款。
Q3：帛琉當地有啥好玩？
五福旅遊曾受《NOWnews今日新聞》專訪表示，帛琉素有「上帝的水族箱」之稱，海洋生態極其豐富，包括大斷層和德國水道等特殊地型景觀，往年都是許多潛水客必訪之地。如果只是想輕度玩水的浮潛遊客，當地有全球聞名的「水母湖」以及「牛奶湖」，是拍照打卡的首選勝地。另外像是來個網美式的海上立槳(SUP)，或是在洛克群島間的獨木舟體驗，也是近年前往帛琉的台灣旅客盛行的活動之一。