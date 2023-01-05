苗可麗出國陪女兒！被「1碗白飯185元」嚇到 網喊搶劫啊
藝人苗可麗近日飛去英國陪伴愛女跨年，也常常在社群平台上分享當地的生活趣事。近日，苗可麗突然發文驚呼，「英國物價真的很高」，怎料，區區一碗白飯的價錢，竟然讓見過大風大浪的苗可麗徹底嚇到，貼文也意外引起大家討論。
娛樂中心/綜合報導
苗可麗日前在臉書發文分享：「英國物價真的很高！」原來她當天正好在飯店叫外送，可是送過來的韓國料理沒有白飯，讓她只好衝到樓下買，沒想到一碗白飯竟要價185元台幣（約5英鎊）。
可以從照片上看到，飯粒乾扁細長，與台灣的飽滿圓滑的米飯，形成強烈對比，難怪讓苗可麗不禁苦笑，「這碗白飯貴森森，粒粒皆辛苦要珍惜，完全沒有米香。」藝人楊子儀也忍不住留言，「這米看起來就很難下嚥！」苗可麗也回應，「的確不好吃，但還是感恩，不然綠咖哩很難當湯喝。」
貼文曝光後，迅速獲得網友轉傳討論，「要珍惜台灣的米啊」、「看起來好像吻仔魚」、「是台灣比較好，到處都有東西吃，價格也不是很貴」、「這搶劫吧！」但也有過來人分享，「歐洲旅行都要帶泡麵簡易吃…」、「這是泰國米，本來就沒香味」、「真的 ，英國物價貴爆」、「我在國外都不吃，都稱他為保麗龍米，我真心覺得台灣的白飯很好吃。」（編輯：詹鎰睿）