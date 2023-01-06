厭世紅豆餅爆紅！「老闆超兇」一顆12元開箱：被罵也要吃
你聽過「厭世紅豆餅」嗎？近日網友在臉書社團上流傳一間信義區的紅豆餅店，其特色就是「老闆超兇」，仔細翻開該店的Google評價，會發現許多第一次光顧的客人有些都被老闆挨罵，不過因為其紅豆餅「料多便宜又實在」，一顆只販售12至15元，高CP值的價格還是頗受歡迎。《NOWnews》記者也實際到該間店朝聖，發現店面雖然不起眼，老闆也較寡言，但吃了紅豆餅之後，能曉得網友「寧願被老闆罵一下也要吃的心情」！
編輯中心/綜合報導
該間被網友封為「厭世紅豆餅」的店家位於信義區忠孝東路五段的巷弄內，名為「万丹紅豆餅」，網友之所以稱該店為「厭世紅豆餅」，其最大特色就是老闆有自己堅持的SOP規則，如果違反的話，就會被罵，例如如果要吃「芋頭」或者「菜脯」口味的紅豆餅，一定要提前打電話預約，且在約定好的時間一定要抵達店家，否則現場點就會被罵、預訂遲到取餐也會被罵。
至於該間店的菜單，其實就只販售四種單純的口味，包括經典的「紅豆」、「奶油」以及特別款「芋頭」以及「菜脯」，其中除了芋頭為一顆15元之外，其他三種口味一顆都是12元，價格實在相當便宜。
記者實際買來開箱，發現其雖然一顆才12元，但紅豆餡料完全塞滿，相當有誠意；而奶油口味則還加入「香草籽」，一口咬下不止餡料爆出，還有淡淡的香草味在其中，相當好吃啊！至於芋頭也是非常單純且濃厚的味道，芋頭控完全不能錯過；菜脯則是帶有微辣感，搭配酥脆的餅皮也是絕配。
雖然老闆非常有自己的原則，也讓不少客人吃虧，但仔細看Google評價以及臉書社團「信義三兩事」諸多留言，許多網友紛紛表示「老闆有自己的原則沒錯，跟著走的話其實可以啦」、「老闆比較不喜歡跟別人打交道吧，但東西真的好吃」、「住信義區的我，每到風和日麗的午後，就會想去挨罵一下吃個紅豆餅，整個舒暢了」、「東西好吃！照老闆規則走就沒錯了啦！」
而記者也詢問住在附近的陳小姐，她透露「這間我吃好幾次了！之前第一次來也被老闆氣到直接不買了，後來第二次買到後，吃完就一直再光顧，只要知道老闆的SOP就能享用銅板美食了！我還是會屈服的」陳小姐也提醒欲前往購買的民眾經驗，表示「如果要吃芋頭跟菜脯一定要打電話預訂！跟老闆約好時間絕對不能遲到！」、「要幾個一次講清楚，不能臨時加買，會被罵！」其他的地雷可以到評論區參考看看。（編輯：張嘉哲）