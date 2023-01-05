立院朝野協商台版晶片法　依政院版通過拚三讀

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國民黨立委李貴敏也認為應將中小企業納入條例中，強調中小企業佔整體企業的9成以上，聘用員工佔了8成以上，也認為條例中寫到「國內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司」，很明顯為特定公司量身訂做，指出中小企業是國家安定力量，不應該把產創條例只限在特定公司。
李貴敏說，其他產業要能夠適應潮流，不也要透過研發努力，讓自己企業轉型納入世界潮流，大型企業募資相對容易，反而中小企業沒有租稅誘因，難以投入研發轉型，期盼要能體諒民情，更質疑為何都是著重半導體，難道沒把其他產業放在眼裡嗎？
時代力量立院黨團總召邱顯智說，產業創新條例主要號稱台版晶片法， 法律上是租稅優惠法律條文 ，法律要訂的非常明確，但條文中提及「國際供應鏈關鍵地位之公司」定義模糊，認為是非常嚴重的問題，另依其他國家為例，韓國有加強保護國家高科技戰略產業競爭力特別法，是一部法律，包括國家必須要推進的核心總體計畫、委員會組成跟技術等都會入法，不會只有租稅優惠一項，認為條文至少要把國際供應鏈關鍵地位之公司改成技術，核心是要保護這個技術。
王美花指出，制定條文的出發點是希望在國際突出的產業能夠強化、鞏固，但不只限半導體，像是台灣電動車零組件也在納入範圍中，適用對象不會獨厚特定公司與產業。而政府重視中小企業產創條例有租稅優惠外，政府相關研發補助等會更為有幫助。
最終會議經各黨團協商代表簽字達成共識，以政院提案版本通過，可望在本會期完成三讀。