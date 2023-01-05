新竹棒球場挖出磚頭、廢電線　高虹安宣布停辦WBC熱身賽

立院朝野協商台版晶片法　依政院版通過拚三讀

▲立法院長游錫堃召集朝野協商「產業創新條例」修正草案，最終達成共識以政院版本通過。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立法院長游錫堃召集朝野協商「產業創新條例」修正草案，最終達成共識以政院版本通過。（圖／翻攝自國會頻道）

記者陳威叡／台北報導

立法院長游錫堃今（5）天召集朝野黨團協商「產業創新條例」條文修正草案，包括國民黨團與民眾黨團皆認為條例應將中小企業納入，不應只限特定公司與產業，對此經濟部長王美花表示，政府重視中小企業產創條例有租稅優惠外，政府相關研發補助等會更為有幫助。最終朝野黨團達成共識，以政院提案版本通過，可望在本會期完成三讀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，這次修正產業創新條例草案，因應全球挖角半導體人才與技術等，這方向與精神給予肯定，認為吸引人才與技術根留台灣很重要，經濟部也要跟產業界說明清楚未來的用水用電問題，此外也應該要將中小企業列入受補助對象，明訂不得低於一定比例來納入，讓產業更多元扎實，政策帶動整體相關產業。

國民黨立委李貴敏也認為應將中小企業納入條例中，強調中小企業佔整體企業的9成以上，聘用員工佔了8成以上，也認為條例中寫到「國內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司」，很明顯為特定公司量身訂做，指出中小企業是國家安定力量，不應該把產創條例只限在特定公司。

李貴敏說，其他產業要能夠適應潮流，不也要透過研發努力，讓自己企業轉型納入世界潮流，大型企業募資相對容易，反而中小企業沒有租稅誘因，難以投入研發轉型，期盼要能體諒民情，更質疑為何都是著重半導體，難道沒把其他產業放在眼裡嗎？

時代力量立院黨團總召邱顯智說，產業創新條例主要號稱台版晶片法， 法律上是租稅優惠法律條文 ，法律要訂的非常明確，但條文中提及「國際供應鏈關鍵地位之公司」定義模糊，認為是非常嚴重的問題，另依其他國家為例，韓國有加強保護國家高科技戰略產業競爭力特別法，是一部法律，包括國家必須要推進的核心總體計畫、委員會組成跟技術等都會入法，不會只有租稅優惠一項，認為條文至少要把國際供應鏈關鍵地位之公司改成技術，核心是要保護這個技術。

王美花指出，制定條文的出發點是希望在國際突出的產業能夠強化、鞏固，但不只限半導體，像是台灣電動車零組件也在納入範圍中，適用對象不會獨厚特定公司與產業。而政府重視中小企業產創條例有租稅優惠外，政府相關研發補助等會更為有幫助。

最終會議經各黨團協商代表簽字達成共識，以政院提案版本通過，可望在本會期完成三讀。

台積電撐盤！台股終場漲101點　電商、觀光受惠還稅紅包

義務役男守備台積電？國防部：依國土安全辦公室規劃

台股全年大跌22%、寫「三慘」紀錄　台積電累計挫166.5元

台積電「操勞度不及薪資」大家還去？眾提2優勢：硬道理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀