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月入10萬超低調！「1行業」年輕人不敢碰　內行一看推爆

▲一位網友分享自己從小看著外公幫客人撥筋、拔罐，自己也慢慢想跟外公成為同樣職業之人。（示意圖／翻攝Pexels）
▲一位網友分享自己從小看著外公幫客人撥筋、拔罐，自己也慢慢想跟外公成為同樣職業之人。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

職業不分貴賤，錢賺到手才是真的！近日，就有網友透露自己的外公曾經開國術館，從小到大就看著外公幫客人或者自己「拔罐」、「撥筋」等等，到後來認為自己感覺可以嘗試看看這一行業，不過內心還是有跨不出去的那一步，因為現在年輕人很少人做這種行業，想問看看大家意見，會覺得年輕人做撥筋師很怪嗎？貼文引發熱議，釣出不少內行直指「當然好！一個月低調月入十萬欸！」

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一名網友在「Dcard」貼文指出「外公過去在鹿港有一間國術館，後來外婆過世之後，外公也把國術館收起來，搬來和我們一起住，每次只要受傷或者筋骨不舒服時，都會請外公幫我拔罐、撥筋，身邊如果有隊友不舒服，外公也會很溫柔的幫忙處理，並且解釋為什麼會這樣處理」。

▲現代人生活節奏忙碌，因此能讓身體釋放疲勞的按摩店也相當受歡迎。（示意圖／翻攝Pexels）
▲網友透露因為長大後接觸到運動醫學，也開始對外公的職業感到有興趣。（示意圖／翻攝Pexels）
「看著外公這樣東搞搞、西弄弄，身體真的就輕盈很多，雖然不能取代醫療、但是也確實在很多方面滿有幫助」該網友提到「現在長大因為學業接觸了運動醫學，開始也想著可以嘗試跟外公類似相關的工作，這塊家人是很支持我，但內心總是有點害羞，畢竟生活中很少見年輕的撥筋師傅，甚至有聽過同學帶有偏見的玩笑話，想問大家會覺得年輕人做這個很怪嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「怕啥丟臉！有一技之長就贏了」、「你以為人人都能當撥筋師傅嗎哈哈，你有這個資源想做就衝了」、「行行出狀元！我健身每個月都要去撥筋一次！超級爽」；另外也有內行網友透露「我朋友就撥筋師啊，一個月低調月收入10萬」、「朋友一個月收入真的有到10萬以上，而且很穩定，只不過他們老闆訓練很嚴，基本功也會很辛苦，但是熬過去就好了」、「口碑做起來，真的是賺到流油，撥筋一次就要1500~2500一個客人，真的都是很低調的賺錢」。（編輯：張嘉哲）


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