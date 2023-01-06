延長線不能插「9種電器」！插錯恐釀火災 吹風機都上榜
天氣不斷乾冷、溼冷交替，不少民眾都搬出許多家中保暖的電器使用，例如電暖爐、電熱水壺等等，且有時搭配著其他電器會直接一起「插在延長線上」做使用，但其實這麼做是非常危險的喔！內政部近日就發文提醒「高功率電器不能使用延長線！」透露造成火警的第一名因素就是「電器類火災」，也列舉出許多高功率電器的家電清單，提供給民眾參考。
編輯中心/綜合報導
內政部日前在臉書提到「根據統計，目前造成火警的第一名原因就是電器類火災，上回說到『延長線不要使用高功率電器，延長線會升溫到破百度、引發火災』，不少人不懂什麼是高功率電器，其實非常簡單的分辨方法就是『這個電器能不能即時產生熱能？』」
像是廚房裡的「電鍋、烤箱、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗機」、還有房間裡的「吹風機、電暖爐、熨斗」等等，這些都是常見的高瓦數常用家電。內政部表示，對家庭火災來說，最可怕的就是不知道「高功率電器不能使用延長線」，再加上使用沒有過載保護裝置、材質也不耐燃的「舊式延長線」，那麼延長線默默升溫超過百度，最終引起電線走火只是時間問題。
內政部提醒民眾「最近天氣變冷，暖氣機等發熱小家電準備再次上場救援，請記得使用時將它們安插於獨立插座，只要知道這個小觀念，就能大大避免經常引起住宅火警的電氣因素，最後也要再不厭其煩多講兩件事，家裡延長線太舊的趕快更換！沒有住警器的也快去裝！」（編輯：張嘉哲）