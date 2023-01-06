食物掉地上「秒撿起來吃」！他狂拉掛急診 超慘後果曝光
坊間不斷謠傳「食物掉在地上3秒內還能吃」，不過這個觀念可是大錯特錯，外科醫師陳榮堅就分享，他有一名病患因撿起地上的食物食用，居然患上細菌性感染腸胃炎，白血球指數異常飆高，幾近敗血症的程度，最後抗生素打了5天才出院，可說是得不償失。
編輯中心/綜合報導
陳榮堅醫師近日在節目《醫師好辣》中分享，他有一名50多歲的男性病患，一年多前剛開完大腸癌的手術，某次卻突然因腹漲、拉肚子、發高燒跑急診，抽血時白血球數也特高，已經快要敗血症的程度，當時急診室擔心是大腸癌手術開完有特殊狀況。
後來醫院幫該名病患做了大量檢查，發現這次不是大腸癌導致，而是細菌性感染的腸胃炎，原來是他前一天去買了排隊美食，結果好不容易買到，卻吃兩口就掉到地上，既不想重新排隊又吃不過癮的他，只好從地上撿起來稍微處理過又繼續吃，吃完當晚就出現劇烈腹痛、絞痛的症狀，跑廁所跑了6、7次，隔天早上馬上去掛急診，後來住院打了5天抗生素才出院。
事實上，衛福部曾在粉專上呼籲，「食物掉到地上，無論幾秒，馬上就有細菌附著，若是不慎吃到病原菌，更可能引發食物中毒」，三秒定律是行不通的，「不同的食物、地的類型和狀況，或多或少都會影響細菌的附著程度，但記得掉地上的食物盡量還是別吃唷！」（編輯：賴禹妡）