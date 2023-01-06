補班不哭！全家霜淇淋、美式買1送1　OK超商拿鐵買2送2

食物掉地上「秒撿起來吃」！他狂拉掛急診　超慘後果曝光

▲坊間不斷謠傳「食物掉在地上3秒內還能吃」，不過這個觀念可是大錯特錯。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲坊間不斷謠傳「食物掉在地上3秒內還能吃」，不過這個觀念可是大錯特錯。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

坊間不斷謠傳「食物掉在地上3秒內還能吃」，不過這個觀念可是大錯特錯，外科醫師陳榮堅就分享，他有一名病患因撿起地上的食物食用，居然患上細菌性感染腸胃炎，白血球指數異常飆高，幾近敗血症的程度，最後抗生素打了5天才出院，可說是得不償失。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳榮堅醫師近日在節目《醫師好辣》中分享，他有一名50多歲的男性病患，一年多前剛開完大腸癌的手術，某次卻突然因腹漲、拉肚子、發高燒跑急診，抽血時白血球數也特高，已經快要敗血症的程度，當時急診室擔心是大腸癌手術開完有特殊狀況。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「醫師好辣」）
▲陳榮堅醫師分享，一名病患因撿起地上的食物食用，居然患上細菌性感染腸胃炎，白血球指數異常飆高，幾近敗血症的程度。（圖／翻攝自YouTube頻道「醫師好辣」）
後來醫院幫該名病患做了大量檢查，發現這次不是大腸癌導致，而是細菌性感染的腸胃炎，原來是他前一天去買了排隊美食，結果好不容易買到，卻吃兩口就掉到地上，既不想重新排隊又吃不過癮的他，只好從地上撿起來稍微處理過又繼續吃，吃完當晚就出現劇烈腹痛、絞痛的症狀，跑廁所跑了6、7次，隔天早上馬上去掛急診，後來住院打了5天抗生素才出院。 

事實上，衛福部曾在粉專上呼籲，「食物掉到地上，無論幾秒，馬上就有細菌附著，若是不慎吃到病原菌，更可能引發食物中毒」，三秒定律是行不通的，「不同的食物、地的類型和狀況，或多或少都會影響細菌的附著程度，但記得掉地上的食物盡量還是別吃唷！」（編輯：賴禹妡） 


冬天薑母鴨夯爆！3類人別吃　專家曝「4吃法」怯寒又健康

天冷狂用電暖器？專家曝「5關鍵」要小心　千萬別放這處

流水席最恨哪道菜？鄉民秒喊「它」難吃又髒手：變原始人

他讀醫學系「每晚肯德基啃剩骨」果腹！遭遇曝光網心疼炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀