7-11福袋今年為何剩一堆？眾抖出「致命理由」：真的有差
7-11福袋在超商福袋界當中可謂相當難買，往年推出的時候銷售量都相當好，近日在1月1日開賣時，就有不少民眾前往購買。但也有網友發現，今年7-11的福袋不像以往那樣熱銷，直言「是不是熱潮已經過了？」貼文也釣出不少人認同，並且推測理由是與「聖誕福袋」推出距離太過相近，許多人都只會買一種，並不會兩種都買導致。
編輯中心/綜合報導
一名台南網友在臉書社團「7-11/全家超商分享區」貼文指出「還沒買福袋的我，今天隨機看到7-11就停，想說有就買，沒有也不強求，結果滿滿的福袋供貨很足呢！就挑了兩個回家了！店員說他們店進很多，有的都放倉庫，架上沒有貨的話，想要的都能問問他們」。
貼文一出，留言區不少網友都貼出自家附近7-11超多福袋的照片，表示「今年福袋真的剩很多比較好買」、「我家這邊一整排的都沒人買」、「我家這邊也一堆，已經買聖誕福袋，這個就先PASS了」、「推出時間距離聖誕福袋太近了，很多人只會買一種而已，真的有差」、「除了行李箱跟氣炸鍋還有保溫杯的，其他的幾乎都剩很多」；不過也有不少網友稱「北部早就很多都沒了，超難買＝＝」、「北部跑好幾家都沒哭哭」。
原來，在去年12月時，7-11首度推出所謂「聖誕福袋」，聯手「史努比SNOOPY、Hello Kitty、Miffy及貓貓蟲咖波」等超夯人氣肖像的卡通福袋，同樣也是抽汽車、外包裝也可做額外用途等等，接著今年1月就立刻續推新春福袋，雖然這才是重頭戲，但在消費者心理上，不一定認為兩種福袋都必須購買，於是乎讓今年7-11新春福袋買氣有稍稍減弱些。
而《NOWnews》記者日前經過台北市信義區以及中正區的幾家7-11，發現店內確實都還有存貨，詢問信義區店員則表示「門市大間一點的配貨就會比較多，像我們店比較大，倉庫裡都還有，最熱銷的就是氣炸鍋、行李箱款跟保溫杯款的，其中前兩款一進貨就秒殺，保溫杯款還有幾袋，至於其他貨源目前都還蠻充足的」。（編輯：張嘉哲）