台灣被當「行人地獄」！交通怎樣才有救？ 用路人曝關鍵
日前CNN報導台灣時，雖然對台灣小吃、自然景象讚譽有加，但對於交通狀況則感到憂慮，甚至還封上「行人地獄」的名號，示警他國旅客「台灣道路交通險象環生」，前來觀光要多加注意，報導立刻引爆全台關注，網友也好奇「台灣交通怎樣才有救？」對此，用路人則紛紛點出「3大方向」直言：並行實施才有用。
編輯中心/綜合報導
CNN Travel將台灣報導成「行人地獄」，而瑞士的外交部官網也表示，台灣有著繁忙的交通，「常出現無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，例如駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」
有民眾就在論壇PTT好奇提問「台灣交通爛到爆，像違停超級多、四輪二輪不禮讓行人、某些地方行人沒人行道能走、酒駕的人撞死人也不在乎反正判很輕、各種機車待撞區、等等多到數不清的問題，如果你有權力，你會怎麼改善台灣交通？」
疑問隨即掀起熱議，不少網友也紛紛回應「教育+法規+罰則，三軌並行才有用」、「交通3E（教育Education、工程Engineering、執法Enforcement)要併行，缺一不可交通3E要併行 缺一不可、「從嚴格考照開始吧」、「很簡單 ，檢舉違規給獎金就解決了」、「收回所有駕照，有需要的一律重考」、「發放檢舉獎金+1」。（編輯：潘毅）