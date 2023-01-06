補班不哭！全家霜淇淋、美式買1送1　OK超商拿鐵買2送2

台灣被當「行人地獄」！交通怎樣才有救？　用路人曝關鍵

▲日前CNN將台灣封上「行人地獄」的名號，示警他國旅客「台灣道路交通險象環生」。（示意圖／Unsplash）
▲日前CNN將台灣封上「行人地獄」的名號，示警他國旅客「台灣道路交通險象環生」。（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

日前CNN報導台灣時，雖然對台灣小吃、自然景象讚譽有加，但對於交通狀況則感到憂慮，甚至還封上「行人地獄」的名號，示警他國旅客「台灣道路交通險象環生」，前來觀光要多加注意，報導立刻引爆全台關注，網友也好奇「台灣交通怎樣才有救？」對此，用路人則紛紛點出「3大方向」直言：並行實施才有用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CNN Travel將台灣報導成「行人地獄」，而瑞士的外交部官網也表示，台灣有著繁忙的交通，「常出現無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，例如駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」

▲外送員無視高掛的紅燈，甚至直接騎向滿是行人的斑馬線。（示意圖／翻轉國道交通違規 臉書）
▲網路上時常出現用路人不禮讓過斑馬線行人的影片。（示意圖／翻轉國道交通違規 臉書）
有民眾就在論壇PTT好奇提問「台灣交通爛到爆，像違停超級多、四輪二輪不禮讓行人、某些地方行人沒人行道能走、酒駕的人撞死人也不在乎反正判很輕、各種機車待撞區、等等多到數不清的問題，如果你有權力，你會怎麼改善台灣交通？」

疑問隨即掀起熱議，不少網友也紛紛回應「教育+法規+罰則，三軌並行才有用」、「交通3E（教育Education、工程Engineering、執法Enforcement)要併行，缺一不可交通3E要併行 缺一不可、「從嚴格考照開始吧」、「很簡單 ，檢舉違規給獎金就解決了」、「收回所有駕照，有需要的一律重考」、「發放檢舉獎金+1」。（編輯：潘毅）

台北哪邊最無趣？「2地區」被點名　住戶認了：假日沒人

違停擋住救護車！消防員見「車主態度」超心寒：刷新眼界

辦流水席一桌9千！新娘嫌「能吃嗎」　網笑：飯店怎麼比

走在斑馬線也會身亡！瑞士警示台灣交通　行人地獄再證實

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀