國小弟出租網路熱點！2天賺回月租費　爸曝：小一就開始

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原PO指出，爸爸居然說這是老師要求的，「弟弟用一天20元在學校做『熱點』生意，一天20元，而且只開放10個名額使用弟弟的網路熱點，每天收入200，月租費2天就賺回來了，後續都多賺的」，且弟弟生意規劃得相當完善，為了穩定供應需求，在第二個月就用賺到的錢買了兩顆行動電源，為了避免有人耍賴，還記得每天改密碼，而這門生意從小學1年級就開始經營，讓他直言：「爸爸在告訴我退租原因的時候，滿臉驕傲的樣子讓我記憶深刻，大家在小一的時候應該還在媽媽砸扣吧。」
貼文一出，網友們紛紛驚呼，「好有生意頭腦」、「人才啊！！」、「他小孩好好栽培，以後真的不得了了」、「懂做，有前途」、「很優秀耶」、「不得不佩服，非常有生意頭腦欸」、「沒人教，小一就會賺錢」、「自己的零用錢自己賺很棒啊」、「應該要幫他加大流量，多辦幾個門號弄更多熱點，多點經營」、「一學期能把整年的學費賺起來欸」。
還有網友分享類似經驗，「我小學的時候養怪獸對打機，完全體一支能賣3000以上，那時候是真的財富自由，但是差點被老杯老木打死」、「我女兒也是在學校做生意，拿著我做的糖果賣給同學，真不知道這些孩子在想什麼」、「我家小孩寫小說免費給同學看，但另收會員一個月50元，每週更新一次，會員可以搶先看、內容許願⋯還真的有不少小孩願意」。（編輯：賴禹妡）