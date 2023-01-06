2000元刮刮樂要快買？眾挖「官網證據」：每次過年都這樣
喜歡刮刮樂的民眾期待已久的「2000萬超級紅包」又推出了！每年因應過年即將到來，台彩都會推出該款刮刮樂，今年特別加碼，頭獎2000萬有7個，二獎休旅車有10輛，已經讓不少人躍躍欲試。然而日前上市後，不少人就已經等不及搶先開刮，結果臉書社團中「百萬」、「三萬」、「十萬」、「五千」等多獎項都已經被刮出，引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
網友在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡做公益」當中發現，才剛上市兩天的2000元超級紅包已經有許多獎項陸續被刮出，其中包括5000元獎項數張，另外還包括3萬、10萬等等，甚至從昨天到今天，社團內已經有三家彩券行公開中獎100萬的彩券。
不少人紛紛表示「所以是不是要快點買？不然到過年獎項都所剩無幾了」、「每年一推出就超多人去買了，到了過年數一數獎項都不知道剩多少」、「不會特別等過年才買，反正早刮晚刮都要刮，以免獎項都被刮完了」、「今年很多，馬上就有人中3萬，也太快....」、「高雄今天有人中一百萬了，大獎數量到過年都不知道只剩多少」、「到過年也不會公佈還剩多少獎項，倒不如一開始就趕快去買哈哈」。
而根據台彩官網顯示，2000萬超級紅包的獎金結構，頭獎2千萬的有7個，2百萬+賓士休旅車則有10個，其餘像是100萬有850組，但其在過年前就已經有陸續開出，截至目前為止社團內就有三張百萬獎項，另外包括常見的5000元、10000元獎項也開出許多張，難怪讓不少網友都想要趕在過年前試試手氣，說不定財神爺找上門，可以過個好年。（編輯：張嘉哲）