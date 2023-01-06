大學校長建議碩士不用寫論文　教部研議專業實務報告規範

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另外，元智大學校長廖慶榮提議，與其用實務報告取代碩士學術論文，不如比照歐美等先進國家，以多修習學分取代論文，會更明確，如規定碩士多修6學分，取代撰寫學位論文。
廖慶榮指出，現行已開放部分碩士班以實務報告取代論文，但實務報告上網公開後，仍可能被檢舉抄襲等，學校還是得付出時間進行學術倫理審議。
東海大學校長張國恩也附議，他說，在職專班尤其可考慮不寫論文，應側重於解決問題的方法，如用特殊的課程設計取代，讓大學更有彈性，也讓學生有更多機會。
德明財經科大校長盧秋玲表示，碩士論文必要性確實可再思索，以學術專業性來說，目前學術貢獻仍側重於博士論文，建議給學校更多自主性，從碩士班到在職專班，以專案報告或修課學分替代。
對此，教育部高教司長朱俊彰指出，107年修改學位授予法後，就有開放碩士班以專業實務報告替代學位論文，就是類似「修課取代論文」的作法，學生可把修課中的報告，整理成專業實務報告，但僅限於專業領域的實務報告，教育部將補助私立大學校院協進會進行專案研究，就格式、內容、要件等擬定參考格式規範，讓大學參考，也會一並納入以修課替代論文的建議，一起處理。
朱俊彰強調，希望外界不要誤會，認為大學是為了迴避學倫案而讓碩士生不必寫論文，這是學位授予法本來就賦予的替代方案，在碩士培養過程中，確實有一些專業領域，較適合以實務報告替代，如今請協會研議，只是盼讓格式更為完整，讓學校能參考運用。
另外，國內公、私立4個大專校院協會聯合提案，建議研議、強化學術倫理案件審理程序和處理原則，建議可區分為「專業調查」及「審議決定」兩階段，將調查意見交由常設委員會「審議決定」，委員會負責對外說明，藉此杜絕外界質疑，並由學校存留結果。
私立大學校院協進會理事長何明果建議，學術論文均要以公開為原則，建議由口試委員認定是否需要保密，而非取得學位後才決定是否公開。
對此，朱俊彰回應，將依照協會建議，近期邀集學者專家研修「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，並補助國立大學校院協會與專家學者一同研議，使用較類似教評會處理學倫案的做法；教育部跟國圖規定，論文不公開最多不得超過5年，協進會建議由口試委員認定是否需要保密，將跟國圖討論、調整。