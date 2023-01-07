台灣業者快看！日本飯店「一晚1200元」 粗暴早餐照曝光
國內旅遊一直都有讓人詬病「太貴」以及「CP值低落」的問題，往往都被調侃「要在國內旅遊不如直接出國玩！」而近日，就有網友分享自己到日本遊玩，居住的飯店只要台幣1200元，遠勝台灣許多旅遊業者的定價，除此之外，「超粗暴的早餐」照片曝光之後，讓不少鄉民傻眼表示「台灣業者自己看著辦了....真的沒人要在國內玩」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「我來日本遊玩，居住的飯店一個晚上1200元含早餐，怎麼日本早餐就在海鮮丼吃到飽，什麼鮭魚、干貝、鮪魚、甜蝦、花枝、鮭魚卵的都有，早餐吃這個吃得下嗎？怎麼日本飯店早餐就鮭魚卵吃到飽？」只見貼出的照片，鮭魚卵丼飯撲上滿滿的鮭魚卵，底下還有生魚片等配料，看起來誠意十足，令人食指大動。
貼文一出，不少網友紛紛回應「CP值突破天際的飯店＝＝」、「吃到飽真的狂.....台灣業者真的自己看著辦，疫情解封沒人要在台灣玩」、「台灣不含早餐就不只要1200了」、「日本的住宿真的是便宜，跟台灣差多了」、「粗暴比價現場，台灣日本大廝殺」、「去年去澎湖玩四天三夜....整趟花下來就破一萬五，都可以去日本了」、「國旅真的不檢討不行」。
而該網友也貼出訂房明細證明，上面寫著「1間客房x3晚 TWD 3,870.87」，加上使用95折的優惠券扣掉159.87元後，總金額是台幣3711元，退房之後信用卡現金回饋287元，等於總共花費3424元，除以三個晚上，四捨五入一晚算1200（元），對比台灣許多業者一個晚上價碼都不只1200元還不一定有早餐，強烈對比讓不少人感到驚訝。（編輯：張嘉哲）