最帥YouTuber掰！深田詠美選「蔡阿嘎當老公」 本尊嗨爆
日本人氣AV女優深田詠美上個月首次來台宣傳，被譽為「明日花綺羅」接班人的她，1月登上JKF雜誌封面，也致謝臺灣粉絲的喜愛。然而她在接受訪問時，其中一題拿著看板被問「最想選誰當老公」，結果深田詠美在眾多YouTuber人選當中選擇了「蔡阿嘎」，連被台灣網友評定為「最帥YouTuber的阿傑」也落敗，讓蔡阿嘎笑稱「老師很懂選喔！」
編輯中心/綜合報導
深田詠美在2016年以日本偶像「B少女戰士Go-Fight-Girl」出道，結果演藝事業並未起色，隨後在2018年投入AV產業，全身改造後變成火辣風格，長期穩定的產出作品，讓她高居銷售排行榜冠軍，不僅獲得「明日花綺羅」接班人的稱號，也被日本網友稱之「像韓流偶像般的美女」，在AV圈佔有一席之地。
而近日她登上JKF雜誌封面，YouTuber蔡阿嘎日前發出一段她接受採訪的片段，只見她手拿一張看板，看板上有列出8位YouTuber，包括蔡阿嘎、博恩、呱吉、阿傑、孫生、酷炫、派翠克、中指通，工作人員並詢問「只看長相最想跟哪位結婚？當老公那種」
結果深田詠美想了一下之後表示會選「蔡啊嘎」，原因是「感覺他會好好做事、腳踏實地，看起來好像會幫忙照顧孩子」，工作人員則說「沒錯，他在現實中確實有兩個小孩」，深田詠美則回應「對吧！我也感覺他很溫柔」讓蔡阿嘎興奮的將片段發上臉書，還笑稱「原來是看成山下智久的照片？難怪！無可厚非無可厚非！」笑翻不少粉絲。（編輯：張嘉哲）