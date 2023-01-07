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2023「3生肖」犯太歲！這位遭點名先別出國　化解方法曝

▲命理師柯柏成卻提醒，生肖屬雞的人今年「沖太歲」，千萬別急著衝出國度假，另外還包括屬龍、屬鼠的也同樣犯太歲要特別注意。（示意圖/pixabay）
▲命理師柯柏成卻提醒，生肖屬雞的人今年「沖太歲」，千萬別急著衝出國度假，另外還包括屬龍、屬鼠的也同樣犯太歲要特別注意。（示意圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2023新的一年到來，加上近期加上疫情解封，不少台灣人都已經開始著手安排旅遊計畫，準備出國好好玩一番！不過，命理師柯柏成卻提醒，生肖屬雞的人今年「沖太歲」，是外出意外車關的高危險群，千萬別急著衝出國度假，以免樂極生悲。另外還包括屬龍、屬鼠的也同樣犯太歲要特別注意。

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命理師柯柏成在臉書提到，接近兔年有些朋友開始詢問，哪些生肖要安太歲之類的，但是太歲是什麼大約都只有個模糊感覺，只是覺得兔年那就屬兔的本命年該去安，但根據司馬遷的《史記‧天官書》記載從實際觀測發現歲星呈青色，與「五行」學說聯繫在一起，正式把它命名為木星，約略公轉一周為11.89年正好對應十二地支的每一年，正好也對應每一個生肖，太歲是個虛星，和木星同一軌道而往相反方向運行。

柯柏成說「根據《三命通會·卷二·論太歲》記載，依照太歲可座不可向的原則，2023年癸卯年屬兔的反而不需要太擔心，有問題的是反而是屬龍、屬鼠以及屬雞的人」柯柏成提到「屬龍害太歲，這一年和長輩或主管的關係會趨於緊張，時常進入意見無法溝通的狀況，應該是算兔年的最大苦主」；另外則是「屬鼠刑太歲，有許多內心的想法無法和外界溝通，或者是價值觀的不同又必須合作或生活在一起的狀況，比較甚者有桃花劫，飛來的絕非豔福需要特別小心。」

▲「國師」唐綺陽今（29）日公布2023上半年12星座的工作運勢排行，其中這「6個」星座工作運勢超旺。（示意圖／取自unsplash）
▲屬雞的人今年「沖太歲」，命理師建議不要急著出國，可以的話捐血可以減輕這個危險的機率。（示意圖／取自unsplash）
至於屬雞的人「沖太歲」，柯柏成說「如果有小三小王的很容易事跡敗露，外出意外車關的高危險群，疫情解封別急著衝出國度假，最容易樂極生悲，可以的話就捐個血可以盡量減輕這種危險的機率」。

提到化解的方法，柯柏成說「為求心安當然就是去廟裡點個太歲平安燈，但是該注意的還是要注意，癸卯年是個很不同的一年，一者是風水20年大運走入九火運，有關於文創或文化特殊性的產業會更加蓬勃，人類社會的文明會在這一年起進入一個轉折點，人類社會會更注重心靈修養，而將物質享受的需要逐漸降低，和以往的生活型態會有很大的不同，這一年不是像一般坊間所稱的金兔年，根據五行原則這是個水兔年也可以看作黑兔年」。

不僅如此，這一年也是有兩個立春、閏二月又是帶著桃花的黑兔年，「下次要滿足這3個條件，要等1260年後，許多人的大運都會在這個年分，做一個大維度的提升或轉變，端看自身要從內心修行靈性，還是向外追求物質享受而作的一個分水嶺一年。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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