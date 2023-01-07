2023「3生肖」犯太歲！這位遭點名先別出國　化解方法曝

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柯柏成說「根據《三命通會·卷二·論太歲》記載，依照太歲可座不可向的原則，2023年癸卯年屬兔的反而不需要太擔心，有問題的是反而是屬龍、屬鼠以及屬雞的人」柯柏成提到「屬龍害太歲，這一年和長輩或主管的關係會趨於緊張，時常進入意見無法溝通的狀況，應該是算兔年的最大苦主」；另外則是「屬鼠刑太歲，有許多內心的想法無法和外界溝通，或者是價值觀的不同又必須合作或生活在一起的狀況，比較甚者有桃花劫，飛來的絕非豔福需要特別小心。」
至於屬雞的人「沖太歲」，柯柏成說「如果有小三小王的很容易事跡敗露，外出意外車關的高危險群，疫情解封別急著衝出國度假，最容易樂極生悲，可以的話就捐個血可以盡量減輕這種危險的機率」。
提到化解的方法，柯柏成說「為求心安當然就是去廟裡點個太歲平安燈，但是該注意的還是要注意，癸卯年是個很不同的一年，一者是風水20年大運走入九火運，有關於文創或文化特殊性的產業會更加蓬勃，人類社會的文明會在這一年起進入一個轉折點，人類社會會更注重心靈修養，而將物質享受的需要逐漸降低，和以往的生活型態會有很大的不同，這一年不是像一般坊間所稱的金兔年，根據五行原則這是個水兔年也可以看作黑兔年」。
不僅如此，這一年也是有兩個立春、閏二月又是帶著桃花的黑兔年，「下次要滿足這3個條件，要等1260年後，許多人的大運都會在這個年分，做一個大維度的提升或轉變，端看自身要從內心修行靈性，還是向外追求物質享受而作的一個分水嶺一年。」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。