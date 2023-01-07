重機對撞4人慘死！身分起底是21歲網紅 7天前發文成預言
大陸重慶市日前發生一起嚴重車禍，一輛重機和一輛逆向行駛的越野摩托車在隧道內對撞，結果造成4人身亡，其中還有一位死者身分為21歲的網紅莊慕卿，讓不少粉絲感到相當錯愕。而該網紅7天前還曾經在社群發文表示「以後我們的墳離得近一點吧，晚上還能一起出去玩」結果在7天後就遇上死劫，貼文意外成為預言。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，該起事件發生在重慶市江北區聚賢岩隧道內，當時莊慕卿載著一名女性，騎乘KTM 1290 Super Duke重型機車在隧道內奔馳，以超高時速160公里狂飆，結果碰上同樣也是雙載的一輛越野摩托車逆向行駛而來，由於車速過快根本反應不及，兩台車直接對撞起火，四人當場沒了呼吸心跳。
據了解，騎乘越野摩托車的2名死者年齡僅16歲，且在騎乘過程中疑似有「翹孤輪」的舉動，加上21歲網紅莊慕卿騎乘重機的速度也過快根本反應不及，結果對撞釀成憾事。
不少粉絲都到莊慕卿的抖音平台留言，表示「都要過年了....白髮人送黑髮人可怎麼辦啊」、「一路好走，7天前的發文竟然成真了」、「這讓家人要傷心死了，21歲人生才正要開始」、「一路好走了....因為也喜歡重機而追隨你，太可惜了！」據悉，莊慕卿也相當熱愛重機，經常都會在社群平台分享日常，沒想到7天前曾發文「以後我們的墳離得近一點吧，晚上還能一起出去玩」如今卻真的發生意外身亡，令人不勝唏噓。（編輯：張嘉哲）