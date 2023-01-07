山路驚見「詭異整排飯碗」排列！眾急勸快逃 內行揭真相
民間習俗總是有許多是一般大眾相對不懂的領域，常常有些祭祀的儀式不是普通人能理解的！近日就有網友分享自己騎車行經某山路時，發現護欄上面擺放了一整排的「飯碗」以及「酒杯」，超詭異的場景讓他感到好奇「這是什麼意思？」貼文讓不少網友嚇壞急勸「先跑吧！」不過也有內行人提到「是所謂過路錢」的概念，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「靈異公社」貼文指出「這是什麼意思啊？」只見貼出的照片上，山路的水泥護欄上面擺放了一整排的飯碗，仔細數一數一共有大約9個碗，另外則是有一些酒杯，還有放置一些植物類的東西，讓人好奇這些東西為何會擺放在此處。
貼文一出，不少網友紛紛回應「還是先跑吧....看起來就像是什麼儀式」、「馬拉松補給站啦（沒」、「感覺這個地方有故事，先不要太靠近」、「去收個驚吧，看起來就不太妙啊」、「會不會這裡有出過事啊，看起來毛毛的欸」、「場景讓人感到有點不舒服欸，不知道是不是什麼祭祀的儀式」。
而也有內行人出面解答表示「有神明、橋神和沿路的好兄弟，這就是所謂的『過路錢』，因現代環保概念，不宜再像以往沿路撒、沿路丟，造成髒亂，所以以空碗放米代飯、水杯放水代酒，慰勞好兄弟」、「山林野外、山神土地（或稱當地角頭）好兄弟一堆，這也是一種祭祀的方式，求平安」。（編輯：張嘉哲）