2000元刮刮樂賣爆！彩券行「販售手法」破解　回本機率曝

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貼文一出，不少網友紛紛回應「這就是彩券行販售的手法啊」、「彩券商這社團不少，特點都是很愛把刮刮樂講得很容易中大獎」、「彩券行當然就是發中大獎的彩券吸引你啊，實際上槓龜的人更多」、「認真說，我只想看超過6位數的，5位數以下的真的沒有太大的感覺」、「早就是公開的秘密了，彩券行慣用手法，製造很好中獎的假象而已」、「我只覺得有固定幾個人，1000、2000、5000動不動就中，且文案讓人覺得都是1張2張就中了，要是是真的就靠刮刮樂生活都不用工作了笑死」。
另外，也有許多苦主出面表示「真的是刮氣氛就好了，那天去刮三張2000全槓龜＝＝根本沒那麼好中」、「寧願花10000買200的，可以刮50張可以刮到爽機率又高又沒槓龜，花2000換一張紙真的很氣」、「所以我都不買2000的刮刮樂，變廢紙一張超生氣」、「明明一本2000的裡面好幾張5000也拿來PO當廣告，真的沒什麼吸引力，像台中有一家，每年2000的都會中到10萬，他們就只放5位數的，誰還在那邊放中5000的」。
事實上，根據台彩公布的「2000萬超級紅包」刮刮樂的獎金結構圖，儘管中獎率高達69.33%，不過扣除一千元虧本的中獎金額+剛好回本的兩千元中獎金額，能夠中獎回本且賺錢的彩券僅有一共87萬4905張，而這次「2000萬超級紅包」一共發行量8,499,456張，等於想要靠「2000萬超級紅包」中獎賺錢的機率僅有10%左右，如果加上只要回本的中獎張數的話，機率則提高為29%，其餘都是虧錢，機率來說並不高。
而彩券行為了刺激買氣，往往會將少數中獎的刮刮樂留下貼在店內或在社團貼文，以增加消費者購買慾望，不過買不買單仍然看消費者，只能說，買彩券還是要衡量自身經濟狀況，勿因購買彩券而影響日常生活。（編輯：張嘉哲）