2000元刮刮樂「3人中獎百萬」！網曝1招張張中：沒例外
農曆春節即將來到！台灣彩券為慶祝這喜慶的日子，每年都會推出限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，這次還特別加碼，頭獎2000萬有7個，二獎休旅車高達10輛，4日一上市便有大批群眾搶先購買，有位網友則在這次的經驗中發現一個「中獎秘訣」，引起網友討論。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《我愛刮刮樂～刮卡做公益》發文，表示2000萬超級紅包剛上市不過兩天，已有許多獎項被刮出，包含數張5000元、3萬元及10萬元等等，且社團內已有三家彩券行公開中獎100萬的彩券。又因為獎項有固定數量，這次的快節奏就引得不少民眾緊張，擔心真正的過年時，所有獎項都已所剩無幾。
其中一位民眾此次購買多張超級紅包刮刮樂，意外發現「購買1號」似乎是最容易中獎的秘訣，因為他所買的每一張1號刮刮樂全都中獎，該留言引得眾人熱議，許多人也表示自己要依照此法試試手氣。
據台彩官網，今年新春限定「2000萬超級紅包」的獎金結內容，2000萬元頭獎有7個，200萬元加一台賓士休旅車有10個，100萬元則有850個，獎金加總超過127億元，總中獎率高達69.33%。（編輯：李惠婷）