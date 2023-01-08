曹佑寧當實習生「為毛小孩下廚」 從零開始培養烹飪技巧
「小曹」曹佑寧近來參與實境節目《哈囉!毛小孩》，正式成為寵物店實習生，他分享目前為止，最有成就感的一刻，就是親自下廚的過程。
記者侯家瑜/綜合報導
曹佑寧從小是體保生，成長過程一直過著團體生活，除了體育技能，其他生活項目少有機會學習，之所以接下這個任務，重點就是要挑戰自己。曹佑寧坦言從來沒有自己下廚，他說：「以前沒有做過菜，加上寵物店裡的食物要毛小孩也能吃，因此難度上會更加倍。」如今從零開始培養烹飪技巧，光是基礎廚藝的切菜來說，一出手就看得出來零經驗，他不好意思笑說：「之前完全不會，連刀子該下哪個角度都不知道，純粹用蠻力切，現在切菜技術有進步，手法有比較熟練。」
曹佑寧透露目前為止，最有成就感的一刻，便是從做菜的過程，每個步驟慢慢累積，最後，將菜餚完整的送到客人手上時，他俏皮表示：「如果看到客人臉上有滿足的表情，應該會更有成就感！不過現在還沒有。」期待未來能有更多的機會，精進廚藝。
曹佑寧家中養了一隻狗，成為實習生之後，最大目標是希望可以學會做很多道菜，讓毛小孩試試看飼料以外的食物，同時也希望每一隻來到店內的毛孩們可以吃得健康。《哈囉!毛小孩》將於2月4日起每週六晚間8點，在台視主頻播出。