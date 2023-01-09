哪間手搖飲「經過就想停下買」？鄉民喊1王者認了：最頂
近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮，對此就有一名網友好奇問「哪一家手搖是你路過就會想買一杯的？」貼文曝光後，留言中被最多人提及的品牌就是老字號手搖飲店「50嵐」，第二、第三則分別是可不可熟成紅茶及麻古茶坊、約翰紅茶公司。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「哪一家手搖是你路過就會想買一杯的？」為題，表示認為50嵐是他心目中路過就會想買的手搖店，尤其是品項「波霸奶茶」是必點，這也讓他好奇問：「各位經過哪一家就會想要去買一杯來喝呢？」
貼文一出，網友紛紛點名，「八曜、可不可，明顯有特別記憶點的好喝」、「一手私藏，願意繞遠路去買的」、「約翰紅茶先生！經過就會買生乳紅茶」、「約翰紅茶超好喝」、「可不可！會一直想喝，我中毒了XD」、「追加COMEBUY跟樂法」、「清心，奶類加珍珠不用錢，讚」、「絕對是一沐日」，而綜合留言，可不可熟成紅茶排行第二，麻古茶坊和約翰紅茶公司則共同排行第三。
排行第一就是原PO所推薦的50嵐，「五十嵐，波霸奶最頂」、「還是50嵐最讚」、「我也是五十嵐，但我是喝珍珠奶綠」、「50嵐！跟你一樣」、「50嵐真材實料」、「50嵐，品質相對穩定」、「唯一選擇中南部五十嵐」。（編輯：賴禹妡）