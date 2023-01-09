南韓人妻揭當地旅遊「恐怖真相」！眾嚇歪：以後不敢吃了

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太咪指出，像是首爾江西區就是全國首個通過有關魚板竹籤補助條款的區域，也就是政府會資助不重複使用竹籤的商家，此舉卻引來其他魚板攤販抗議，認為「那餐廳用的不鏽鋼餐具也都用一次就得丟了啊，我們的竹籤跟餐具一樣都有洗過的」，大多為洗乾淨後曬乾繼續使用。
太咪透露，針對此議題，也有許多網友直言，那麽木頭砧板應該要跟竹籤一樣比照辦理，「那木頭砧板不就洗過也不能再使用了？」但也有許多人支持不重複使用竹籤，她則坦言，「魚板攤的竹籤就是那種泡水會吸水軟掉的便宜材質啊，那你們泡在洗潔劑裡→再曬乾→再把竹籤拿去串魚板後放到湯裡煮，聽起來就是真的不太對呀」。
太咪強調，因此無論天氣再冷，看到路邊攤的魚板湯再怎麼燙，她都不會動念想吃，不只如此，魚板攤的桌上都有附沾醬，但有些客人是沾醬之後咬一口，再繼續拿那塊沾醬，「怕有的人不曉得，這個也補提醒一下」。
貼文曝光後，許多台灣網友崩潰喊，「我現在才知道它是重複利用的」、「很好奇他們的共食習慣，不會很容易A肝嗎」、「竹籤看起來放著煮湯很久有點軟軟的，我通常不會碰」、「這個可以回收再利用嗎？即使是洗過，裡面應該也會有清潔劑的成分，這樣不會有健康或是衛生上的疑慮嗎」、「深深感到民風不同之奧義」、「以後不敢再吃韓國路邊魚板串惹」、「我不知道會回收再用耶，這樣我以後絕對不敢吃魚板了」。（編輯：賴禹妡）