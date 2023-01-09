麥當勞新春吃「金迎招財堡」配買1送1 BT21陶瓷餐具開賣
準備迎接農曆新年啦！麥當勞「金迎招財堡系列」歡慶十年回歸，不只打造「期間限定春節分享盒包裝」、送上「好運紅包袋」，還推出「加購指定飲品享買1送1」優惠；1/11～1/31歡樂送消費滿38元起輸入優惠碼「23Jan」，再享熱經典那堤、熱經典美式或金黃地瓜條三選一「買1送1」！最夯春節伴手禮「BT21陶瓷餐具三件組」裝有馬克杯、陶瓷碗及陶瓷餐盤，全台限量7萬組1/12開搶。
記者蕭涵云/台北報導
自2014年起首度推出的「金迎招財堡系列」，「金迎招財福堡（牛/鷄）」以大塊厚實肉排、裹上慢火熬煮的濃郁黑胡椒醬，搭配爽脆洋蔥，打造多層次豐富口感與香氣；「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」還再夾入早餐最受歡迎的靈魂「薯餅」，是春節福氣滿滿的必吃美味。1/11～2/14歡慶十年回歸（或售完為止），購買「金迎招財系列套餐」就送「好運紅包袋」乙份（數量有限，送完為止）；麥當勞分享盒也將換上「期間限定春節分享盒包裝」，並推出新春限定「福氣可頌分享盒」，活動期間購買「加購指定飲品享買1送1」優惠。
麥當勞歡樂送也推出新春限定優惠，1/11～1/31使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起並輸入優惠碼「23Jan」，即可享熱經典那堤、熱經典美式或金黃地瓜條三選一「買1送1」。最夯春節伴手禮則有「BT21陶瓷餐具三件組」，一次附上BT21馬克杯、BT21陶瓷碗及BT21陶瓷餐盤，每件都有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN可愛俏皮的角色相伴，全台限量7萬組1/12上午11時起開搶。
同樣於1/11上市的還有期間限定人氣早餐「蕈菇滿福系列」，切片蕈菇佐黑胡椒調味的濃郁醬汁，凸顯蕈菇獨有的香氣與鮮味，再次滿足菇迷，於1/11～3/14限期登場；人氣甜品「紅豆派」也於1/11～2/14限期供應（或售完為止），酥脆派皮包裹著甜而不膩、綿密醇香的紅豆內餡，單點35元；歡樂送6入組優惠價只要189元。
另外，「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞專賣店，全新推出「酷樂雞腿桶」，「6雞腿＋大瓶可樂」349元，還放大絕加倍「10雞腿＋2大瓶可樂」特價569元，整桶都是鮮嫩多汁的雞腿，現點現炸、酥酥脆脆的微辣滋味，而且優惠可以一路吃到1月底，實在太爽快了。