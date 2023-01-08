拿坡里「6雞腿＋可樂」349元 加倍「10支炸雞桶」569元
「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞特價囉！拿坡里炸雞專賣店全新推出「酷樂雞腿桶」，「6雞腿＋大瓶可樂」349元，還放大絕加倍「10雞腿＋2大瓶可樂」特價569元，整桶都是鮮嫩多汁的雞腿，現點現炸、酥酥脆脆的微辣滋味，而且優惠可以一路吃到1月底，實在太爽快了。
記者蕭涵云/台北報導
炸雞控必吃！拿坡里炸雞專賣店全新推出「酷樂雞腿桶」，整桶都是嚴選國產雞腿、鮮嫩多汁，每隻炸雞腿重量竟然都比市售增加30%，搭配獨家義式炸雞粉現點現炸，一口咬下酥酥脆脆的微辣滋味，有夠爽快。即日起至1/31止「6支酷樂雞腿桶＋1250ml飲料」特價349元（原價490元），「10支酷樂雞腿桶＋2瓶1250ml飲料」特價569元（原價830元）。而且點購「酷樂雞腿桶」套餐，還可以49元加購「酥炸四季豆」一份（原價69元）。
另外炸雞控也愛的肯德基，還有不少隱藏優惠可以爽嗑炸雞！優惠代碼229582「咔啦脆雞＋原味蛋撻＋無糖綠茶(小)」只要129元；優惠代碼40451「5炸雞＋2綠茶」竟然才275元。而且「預定快取」優惠活動加碼延長至1/31，優惠期間內使用預訂快取點餐，即可享加1元多1件優惠，選購任一桶餐，＋1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，＋1元多1個原味蛋撻。