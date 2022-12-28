肯德基隱藏優惠被挖出 抗漲怒吃「5炸雞＋2綠茶」275元
▲肯德基漲價後，大家都想找出划算優惠救荷包！繼1元大嗑炸雞蛋撻後，再度被挖出3款隱藏優惠代碼，其中40451「5炸雞＋2綠茶」只要275元，抗漲絕對要怒吃。（圖／提供）
記者蕭涵云/台北報導
2022-12-28 11:24:23
麥當勞、肯德基兩大速食接連漲價，昨（28）日傳出
漢堡王也將跟進調整價格的消息，令消費者哀鴻遍野，聰明消費的饕客紛紛找出划算優惠救荷包，不只麥當勞可以靠 「神級點法」凍漲升級大薯、爽吃30元漢堡，肯德基繼 1元大嗑炸雞蛋撻後，再度被挖出3款隱藏優惠代碼，其中 40451「5炸雞＋2綠茶」只要275元，抗漲絕對要怒吃。
肯德基宣布調整價格後，人氣必吃的餐點包括炸雞、原味蛋撻、咔啦雞腿堡都漲價貴了6元。官方為安撫民心，將「預定快取」優惠活動加碼延長至2023/1/31，優惠期間內 使用預訂快取點餐，即可享加1元多1件優惠，選購任一桶餐，＋1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，＋1元多1個原味蛋撻。而且零接觸外送服務也持續提供滿350元享免運費；快取GO點餐車道優惠則提供購買套餐或桶餐，即享加10元好禮4選1「原味蛋撻一顆／香酥脆薯（小）一份／百事可樂（中）一杯／上校雞塊4塊」。
《NOWnews今日新聞》上週才幫大家挖出
超值6組「優惠代碼」，可以划算怒吃漲價的炸雞、原味蛋撻和咔啦雞腿堡。現在又有3組隱藏優惠代碼被挖出！最適合肉肉控開吃的 「40451」：咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠(小) x 2＝275元，直接給出低於7折的優惠，現賺132元 ；還有青花椒粉不可錯過的 「40435」：青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋上校雞塊 x 3＋百事可樂(小) x 1＝135元，爽花百來元就能吃飽。
最划算的則是
「40426」：雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 1＝72元，想簡單來點下午茶、或是想念蛋撻時，超適合來上一套，而且秒省99元，相當於42折超低折扣喔。
另外，繼光香香雞迎接跨年，大手筆推出
3款人氣餐點「買1送1」優惠！2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4天，新加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠。12/28起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也有「買1送1」優惠，爽吃限量6,000組。 ▲「40451」：咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠(小) x 2＝275元，68折現賺132元。（圖／翻攝自肯德基官網） ▲「40435」：青花椒咔啦雞腿堡 x 1＋上校雞塊 x 3＋百事可樂(小) x 1＝135元，7折省下58元。（圖／翻攝自肯德基官網） ▲「40426」：雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 1＝72元，42折現省99元。（圖／翻攝自肯德基官網） ▲繼光香香雞迎接跨年，12/30(五)起連續4天3款人氣餐點「買1送1」優惠。（圖／香繼光提供）