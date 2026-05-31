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南非媒體「郵政衛報」近日報導，台灣在非洲唯一邦交國史瓦帝尼政府官員，已經與台灣簽署3億美元（約台幣95億元）的融資協議，在史國的普祖摩亞興建戰略石油儲備設施。民運組織「史瓦帝尼團結網路」批評，台灣與史國簽署一連串協議，史王及「國王人馬」將獲利過得繁榮昌盛，但史國人民仍將持續與貧困、缺乏健康照護與教育戰鬥。對此，外交部否認外電報導內容。不過，涉外人士表示，台灣的確有友邦領導人因為想插手台灣對外的援助，因為受到大使館反對，反而將大使趕回台灣。2020年3月，海地政府要求我國撤換駐海地大使劉邦治。知情人士指出，劉邦治確實於日前返國，但並非因海地要求而離開，而是返國向外交部及相關高層報告與海地溝通情況。當時外界傳言，劉邦治疑與摩依士因雙邊關係中某議題意見不合，有所爭辯，遭該海地政府要求離任。據了解，背後真正原因是當時台灣為協助海地改善嚴重的缺電問題，台灣與海地政府於2018年推動合作計畫，透過透過政府開發援助（ODA）模式進行，由台灣銀行提供約 1.57 億美元（約47億新台幣）的商業貸款給海地政府，協助興建大太子港輸電網，工程並由台灣廠商負責規劃與承建。不過，當時的海地總統摩依士（Jovenel Moïse）不想透過國會監督台灣的援助案，我國駐海地大使處知悉後堅決反對，引發摩依士不滿，遭海地政府要求劉邦治在72小時內離境。由於輸電網是摩依士的競選承諾，原本他將於2020年卸任，因此希望能在卸任前完成，但他藉由拖延辦理選舉而延後卸任。我國政府及大使館都很希望輸電網能儘快開工，經過外交人員極力溝通下，2020年9月5日新任駐海地大使古文劍與摩依士總統共同主持「強化海地電網系統計畫」動土典禮，顯示台灣與海地邦交依舊穩固。不過，摩依士還未見到輸電網完工，就遭到槍擊身亡。2021年7月7日凌晨，一群殺手持槍闖入總統私人官邸，摩伊士身中數槍身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也被波及，重傷住院治療。根據《美聯社》報導，海地法院外洩文件直指瑪婷、時任總理約瑟夫（Claude Joseph）、國家警察總監查爾斯（Léon Charles）等近50人共同涉案，動機為第一夫人想取而代之。調查報告指出，總統遇刺為內神通外鬼，官邸內有人為殺手開門，總統身邊原本應有30至50名警察負責維安工作，但當晚有人當場投降、有人開溜，讓總統輕易遭亂槍打死。在海地警方緝兇過程中，由於我國駐海地大使館與摩依士總統官邸同位於貝松市（Petionville），相距約2公里，大使館雖聘僱有專業保全人員看守及設置相關防護設施，但摩依士遇刺同日仍遭至少11名疑似犯案的全副武裝歹徒強行入侵藏匿。2018年5月，摩依士來台時總統蔡英文頒贈采玉大勳章，以表彰對台海友誼的貢獻，但是摩依士執政卻是充滿污點，除競選舞弊外，他還面臨將海外援助中飽私囊的指控。2019年5月31日，海地高級法院確認摩依士建立的2個企業以修路名義侵吞20億美元。不具名外交部人員表示，海地總統官邸內竟然有養孔雀等名貴寵物，奢華表現與1100萬海地人民處於無法溫飽之中，幾乎是天攘之別。2018年7月開始，海地爆發要求摩依士下台的街頭抗議，摩依士則拖延辦理選舉，但他在2021年遇刺身亡，他的遇害造成海地政治真空，使得原本已坐大的幫派，將勢力延伸至幾乎整個首都太子港。海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）5月11日表示，海地目前的治安狀況，尚未達到8月舉行選舉所需的水準。正因海地當地的無政府混亂狀態持續惡化，儘管台灣的承建團隊與技術皆已到位，但這條 47 億元電網2024年起迄今持續處於停滯狀態，至今無法順利完工。