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玉山登山口特權放行事件延燒，闖入塔塔加登山口的女性乘客一口濃厚的中國口音，並自稱是「外國人」，引發山友和網友質疑耍特權。《NOWNEWS今日新聞》致電給保七總隊第六大隊副總隊長張嘉男，他說詢問自稱「阿里山派出所所長」友人的葉姓民眾，他們一行人共計16人，其中有10人是馬來西亞人、6人本國籍，是馬來西亞獅子會成員來台灣參加獅子會會議，負責負責接待的葉姓男子，則是吳鳳科技大學助理教授葉國献。保七總隊第六大隊昨發出聲明，表示 115 年 5 月 29 日 15 時許，葉姓民眾等一行人駕駛 4 部自小客車抵達塔塔加小隊門口。葉民向值班員警劉○宏自稱係鄰近友軍單位之友人，欲申請進入管制林道。值班劉員因一時基於單位情誼，未恪遵「玉山國家公園專用道路管制注意事項」之審查要件，即逕行核發臨時通行證放行，致使該 4 部私家車輛得以駛入玉山登山口（塔塔加林道管制區）打卡觀光。葉男是本國教授急道歉而葉男如今也被網友起底，是吳鳳科技大學助理教授葉國献，曾任嘉義市大北京餐廳董事長，他接受《聯合報》受訪時，解釋一切都是誤會，當初一行人本來要開往右轉去鹿林山莊，結果走錯路左轉誤入登山口，車子要往前走才有迴轉空間，對於造成社會大眾誤會，深感抱歉。被指關說靠山的阿里山派出所所長劉光浩接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時極力喊冤，表示他100%沒有聯繫塔塔加小隊關說，「這可以調通聯記錄，我有做我就說，沒做我就坦坦蕩蕩，我沒有跟他們請託關說，我也很困擾」劉光浩喊冤說，自己在阿里山派出所擔任所長，基於禮貌也不可能沒有自我介紹，自然會認識很多人，但他昨天放假根本不知道，「我真的沒有（關說），我現在解釋，不知道大眾會不會又有問題」，更說自己昨天睡不好，頭很痛。