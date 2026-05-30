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黑衣男點「爌肉飯套餐」沒吃！留下150元就離開

又折返掏出百元鈔票以及50元壓在湯碗下方，接著就離開現場，留下一整組「爌肉飯套餐」原封不動放在桌上。

▲黑衣男點了一組爌肉飯套餐結果沒有吃就離開現場，甚至還有留下150元餐點費，讓老闆店員都摸不著頭緒。（圖／記者葉盛耀攝）

老闆調閱監視器愣住！黑衣男離店原因終於破解

店員詢問時讓他誤會，以為最後端上桌的食物，「只是把便當直接變成內用餐點，因此氣到不想吃」。

店員絕對是重新裝盛飯菜，並非使用二手便當

除了全額退款外，也願意免費招待一份餐點。

▲原來該黑衣男離去的原因，是因為誤會店員把外帶便當直接改成內用餐點又上桌，有點生氣就直接離席，讓老闆出面澄清強調「餐點一定是重新製作」，雙方才解開誤會。（圖/安溪蛤仔麵臉書）

彰化秀水鄉30年知名麵店「安溪蛤仔麵」近日發生一起消費誤會，一名男子進店點了爌肉飯套餐之後，卻放在桌上一口都沒吃，隨即留下150元就離開，店家也調閱監視器查看，卻還是看不懂男子離店原因，因此發文提及此事，事後男子透過朋友致電解釋，透露是因為誤會「店員把外帶的便當變成內用，所以才沒有享用」，兩邊的處理方式都讓網友感到非常敬佩。事發經過，一名黑衣男子進入「安溪蛤仔麵」店內要用餐，點了「爌肉飯套餐」後就坐在位子上等待，隨後店員拿了一個便當詢問男子是否接受，疑似不小心做成外帶，但男子搖搖頭之後，店員回到餐台重新製作一份「內用餐點」給男子。但是男子看了一眼之後，一口都沒有吃，就準備起身走人，但轉頭時突然像是想到什麼事，後來碗盤放在桌上半小時，店員確認對方不會回來才動手收拾。該間店王姓老闆事後調閱監視器畫面，對於男子離去的原因感到百思不解，才將其畫面公布在網路上發布尋人公告，希望能釐清這位男顧客當時離開的真實原因。後來，黑衣男透過朋友主動致電老闆，表示因為當時店裡多做了一個外帶便當，王老闆也澄清，，強調顧客沒有吃到東西還破費，這筆錢他絕對不能收，喊話希望男子可以回店面接受澄清，消費故事也在社群上瘋傳，許多網友都大讚兩人情商表示「黑衣男不吵不鬧，無聲抗議超猛；麵店老闆誠實相待積極追人，招待餐點，兩人情緒控管都很頂尖」、「這要是一般沒水準的，就會在現場大呼小叫，絕對不是這樣收場，兩人處理方式都很得體」、「黑衣男大可以一走了之，還壓了150元在餐點下，這間店老闆也不缺這一個客人，這麼積極追人有誠意，兩個人都是好人」。