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▲全家單品咖啡買2送2，美式、拿鐵都有。（圖／全家提供）

▲全家「5日5好康」是5月29日至6月2日。（圖／業者提供）

▲7-11五六日咖啡優惠，大杯燕麥拿鐵10元多一杯。（圖／7-11提供）

▲7-11歡慶畢業季，寄杯咖啡買8送8。（圖／7-11提供）

▲7-11咖啡日，精品美式、精品拿鐵買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11報稅季「飲品寄杯」268元組合。（圖／7-11提供）

▲7-11拿鐵第二杯半價。（圖／7-11提供）

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）

超商週末咖啡優惠！萊爾富門市美式、拿鐵買一送一；全家APP隨買跨店取有單品美式、單品拿鐵買2送2，可選中杯或大杯，相當於半價開喝，6月1日還有大杯特濃美式、特濃拿鐵買30送30；7-11今起門市有大杯燕麥拿鐵10元多一杯，APP有美式買8送8，6月1日起還有精品拿鐵、精品美式買7送7。◾大杯單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買2送2，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買2送2，5折（原價90元、特價45元）◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）◾古道酸梅湯買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾杜老爺高級甜筒10元多一件，6.6折（原價35元、特價23元）◾崇德發黑麥汁買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾滋露巧克力奶油／草莓買2送2，5折（原價18元、特價9元）◾好麗友好多魚餅乾買1送1，5折（原價25元、特價13元）◾悅氏Light鹼性離子水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾日清厚餡夾心酥奶油10元多一件，6折（原價55元、特價33元）◾康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辣白菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾大杯燕麥拿鐵10元多一杯，5.7折（原價75元、特價43元）◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾黑糖粉粿純茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）◾特大杯濃萃美式任選買8送8，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃萃拿鐵／特大杯厚乳拿鐵任選12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）◾西西里風檸檬系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）◾風味飲指定熱飲任12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）可選鹿兒島濃焙茶拿鐵／靜岡濃抹茶拿鐵／好時經典可可／香草焦糖瑪奇朵／皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵／黃金榛果太妃風味◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶任12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青任12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾黑糖粉粿純茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）◾果然有趣－指定果茶系列買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」限定◾現萃茶45元系列任9杯268元，6.6折（原價45元、特價30元）◾香鑽水果茶6杯268元，6.4折（原價70元、特價45元）◾大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃美式6杯268元，6.9折（原價65元、特價45元）◾特大杯美式／特大杯拿鐵6杯268元，6.4折（原價70元、特價45元）◾CITY風味飲系列指定冰飲任5杯268元，7.1折（原價75元、特價54元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯268元，6.4折（原價60元、特價38元）◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯半價，7.5折（原價95元、特價71元）◾香椰厚拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）