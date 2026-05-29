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▲黃仁勳昨日用餐到一半有走出餐廳發點心。（圖／記者趙文彬攝）

身價破5兆台幣的輝達執行長黃仁勳昨（28）日作東，在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請台灣重要供應鏈夥伴，包含魏哲家、劉揚偉、林百里等人，「兆元宴」再度登上話題版面。而昨晚散場時，有小朋友向黃仁勳遞上一支25元的紅豆粉粿冰棒，黃仁勳立刻拆開來吃，結果他越吃越涮嘴，不只大讚好吃，還連忙轉頭詢問路人「這哪裡買的？」親切度破表，讓現場粉絲笑翻。黃仁勳昨晚在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦兆元宴，現場被粉絲、媒體包圍，擠得水洩不通，黃仁勳也再度帶領魏哲家等人到餐廳外發便當、飲料，讓等待他的眾人消消暑。散場時，黃仁勳還跟粉絲親切互動，不僅接下小朋友遞給他的紅豆粉粿冰棒，更當場拆開包裝享用，完全沒在客氣。只見黃仁勳一邊吃冰一邊大讚好吃，還轉頭問其他路人「這哪裡買的？」大家回答他7-Eleven就有，黃仁勳頻頻點頭，似乎記下了，沒過多久就將冰棒全吃完。這支征服黃仁勳味蕾的冰棒正是台灣超商隨處可見的小美紅豆粉粿冰，這支冰是小美1997年推出的，在台灣熱賣了29年，即將邁入第30個年頭，是無數台灣人都品嚐過的好滋味；單支售價本來一直都維持在20元，直到2022年才宣布調漲，現在單支售價為25元，量販通路如果買整盒會比較便宜，平均一支落在17-23元左右。黃仁勳吃冰的影片也在Threads上被瘋傳，網友看了紛紛留言，「感覺他在台灣吃東西，沒有不悅的心情」、「黃仁勳真的很台灣胃」、「怎麼脆上每段黃仁勳的影片不是在吃就是在吃」、「那是小美的紅豆粉粿冰棒喔！」、「他這麼會吃為什麼都不會胖」、「紅豆粉粿冰棒一定要吃小美、紅豆牛奶冰棒選擇義美」。而黃仁勳的身價根據彭博（Bloomberg）估算，已高達1820億美元，折合台幣約5.73兆元，在2026年的全球富豪榜中位列第7，遠超台灣首富陳泰銘的4936億新台幣的資產。