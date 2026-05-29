6 月「夏月電費」計價即將啟動，在高溫與高電價的雙重夾擊下，要是變頻冷氣用錯模式，省電不成反而會先讓帳單「暴走」！近日一名網友在 Threads 分享血淚教訓，她為了家中愛貓 24 小時開啟空調，並誤以為「除濕模式」比「冷氣模式」更省錢，沒想到兩個月電費竟從 3,000 元暴增至 10,600 元。對此，經濟部能源署曾示警，冷氣除濕功能其實是隱藏版的「魔王模式」，耗電量甚至是除濕機的 2 倍！
🟡 飼主崩潰：以為「除濕」更省電 帳單破萬人生清醒了
一名網友發文分享，家中安裝大金變頻冷氣，平時為了毛小孩維持全天運轉，過去兩個月的電費約在 2,000 至 4,000 元之間。直到某次她發現冷氣的「除濕模式」體感涼爽且能降低濕度，以為找到了更省錢的方案，便索性將客廳與房間改開全天除濕。
沒想到最新一期帳單寄來，金額竟驚見 10,600 元，讓她嚇到直呼：「人生第一次繳那麼貴的電費，帳單一出來我整個人生都醒了！」這才得知，冷氣除濕模式會讓壓縮機持續處於高運轉狀態，是造成電費暴衝的罪魁禍首。
能源署認證：冷氣除濕是隱藏版「魔王鍵」
針對這項普遍的省電迷思，經濟部能源署曾於官方臉書提醒，冷氣機上有「神級」與「魔級」兩種模式：
🟡 網曝金句：冷氣模式是馬拉松，除濕是間歇衝刺
貼文下方引發網友熱烈討論，不少苦主現身說法：「冷氣模式像馬拉松慢跑（省電），除濕模式則是間歇衝刺（爆電）」、「這學費夠買一台頂級除濕機了」。更有專業人士指出，長時間使用冷氣除濕，因為內部濕度高，機器反而更容易發霉發臭。
🟡 專家建議：這 3 種情況才適合開「冷氣除濕」
特力屋社區管家黃智延過去曾告訴《NOWNEWS》說，其實並非完全不能使用冷氣的除濕模式，但在陰雨天、濕度高於 65% 或天氣不冷不熱時使用效率較高。若是一般炎熱夏季，建議維持「冷氣模式」設定在 26 至 28 度 並搭配電風扇，這才是迎接夏月電費最正確的省錢策略。
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一名網友發文分享，家中安裝大金變頻冷氣，平時為了毛小孩維持全天運轉，過去兩個月的電費約在 2,000 至 4,000 元之間。直到某次她發現冷氣的「除濕模式」體感涼爽且能降低濕度，以為找到了更省錢的方案，便索性將客廳與房間改開全天除濕。
沒想到最新一期帳單寄來，金額竟驚見 10,600 元，讓她嚇到直呼：「人生第一次繳那麼貴的電費，帳單一出來我整個人生都醒了！」這才得知，冷氣除濕模式會讓壓縮機持續處於高運轉狀態，是造成電費暴衝的罪魁禍首。
能源署認證：冷氣除濕是隱藏版「魔王鍵」
針對這項普遍的省電迷思，經濟部能源署曾於官方臉書提醒，冷氣機上有「神級」與「魔級」兩種模式：
- 神級： 「舒眠模式」。會在民眾入睡後上調溫度，既能省電約 6% 又能避免半夜冷醒。
- 魔級： 「除濕模式」。雖然冷氣除濕效率極快，但耗電量卻比專用除濕機高出 2 倍。能源署強調，冷氣模式本身就具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去。
貼文下方引發網友熱烈討論，不少苦主現身說法：「冷氣模式像馬拉松慢跑（省電），除濕模式則是間歇衝刺（爆電）」、「這學費夠買一台頂級除濕機了」。更有專業人士指出，長時間使用冷氣除濕，因為內部濕度高，機器反而更容易發霉發臭。
🟡 專家建議：這 3 種情況才適合開「冷氣除濕」
特力屋社區管家黃智延過去曾告訴《NOWNEWS》說，其實並非完全不能使用冷氣的除濕模式，但在陰雨天、濕度高於 65% 或天氣不冷不熱時使用效率較高。若是一般炎熱夏季，建議維持「冷氣模式」設定在 26 至 28 度 並搭配電風扇，這才是迎接夏月電費最正確的省錢策略。