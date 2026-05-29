我是廣告 請繼續往下閱讀

不慎催動油門釀悲劇 外婆也摔倒

彰化縣芳苑鄉前天下午發生一起令人心碎的死亡意外。一名阿嬤準備騎機車載孫子回家時，機車未熄火，男童上車時疑不慎催動油門，導致機車瞬間暴衝，此時路上剛好有垃圾車經過，男童遭捲入垃圾車後車輪，二次輾壓當場頭部破裂身亡，試圖阻止意外的阿嬤當場崩潰癱倒在地。芳苑鄉公所表示，為免造成二次傷害，此事件對外不發言，會協助家屬後續處理。這起意外發生於27日下午5點12分，當時芳苑公所洪姓清潔隊員駕駛垃圾車，沿二溪路草二段由東往西方向緩緩前行，沿路收取垃圾。此時一名7歲男童正準備與外婆一同騎機車返家。當時車頭朝外、機車未熄火，未戴安全帽的男童跨坐上車時，疑因身體碰觸或誤催油門，機車瞬間向前暴衝再向左翻倒，男童當場跌落到垃圾車右側後輪前方，急著拉住左邊龍頭的外婆也被甩飛摔倒。事發當下垃圾車司機未察覺異狀，車輛繼續緩行輾過男童頭部，旁人立即衝向垃圾車拍打車門示警，但遭二度輾壓的男童仍當場失去呼吸心跳，頭部破裂死亡。針對這起不幸事故，芳苑鄉公所發表聲明，為免造成二度傷害，目前暫不對外發言。事發第一時間，公所已派員前往喪家慰問。清潔隊車輛依規定均有保險，個人意外險10萬元身故補助已發放給家屬，公所將全力協助後續相關事宜。