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▲今日受鋒面影響易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一、下周二薔蜜颱風最靠近台灣，外圍雲系為北台灣帶來降雨。（圖／取自中央氣象署）

今（29）日天氣急轉變天了！鋒面影響，易有短延時強降雨，北部、東北部地區及午後東部、東南部地區、中南部山區有局部大雨發生的機率，周六、周日鋒面遠離後天氣好轉，不過下周一、下周二受到颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。5月29日今天的天氣，氣象署指出，今日受鋒面影響易有短延時強降雨，午後有局部短暫雷陣雨，尤其是在北部、宜蘭地區及午後花東地區、中南部山區並有局部大雨發生的機率，而到了晚間南部地區仍有零星短暫陣雨。溫度方面，北部、宜蘭及花蓮溫度稍下降，高溫約28至31度，中南部及臺東32到35度，南高屏內陸地區仍有局部36到37度發生的機會，而各地的低溫約25到28度。花東空品區北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖馬祖、金門環境部提及，29日環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，稍易累積污染物，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。周六、周日鋒面遠離並消散，環境為偏東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中周六水氣仍多，午後中南部山區有局部大雨發生的機率。下周一、下周二薔蜜颱風較高機率從琉球群島附近海面北上，直接影響臺灣的機率偏低，不過受其外圍雲系影響，下周三、下周四薔蜜颱風遠離，通過日本南方海面一帶，臺灣附近轉為偏南風到西南風，臺東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨；偏西南風環境下，6/4清晨南部地區也有零星短暫陣雨。