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效力於洛杉磯道奇隊的超級球星大谷翔平，今（28）日在主場迎戰科羅拉多洛磯隊的比賽中，再度以第一棒、投手兼指定打擊」的「真・二刀流」身份先發上陣。開賽後，大谷很快在1局下半從菅野智之手中轟出本季第9號全壘打，這發「首局首打席全壘打」，讓他正式寫下大聯盟120年史上的唯一紀錄，締造前無古人的壯舉。大谷翔平今日首局在投手丘上演出無失分好投，隨即在1局下半擔任開路先鋒時，面對洛磯隊先發投手菅野智之，在球數1好1壞時，精準鎖定一顆93.7英里（約150.7公里）的四縫線速球，大棒一揮轟向中外野計分板後方。這發全壘打的擊球初速高達111.3英里（約179.1公里）、飛球距離達424英尺（約129.2公尺）。根據MLB官方數據專家莎拉·朗絲（Sarah Langs）指出，大谷翔平達成了極其罕見的里程碑：這是大聯盟歷史上投手在「先發登板場次」中，締造的第3次首局首打席全壘打，且這3次皆由大谷本人完成。更令人驚嘆的是，大谷已連續兩場以投手身份先發時，在首打席開轟，成為大聯盟120年歷史中首位達成此項成就的球員。這記暴力美學的全壘打，讓轉播當地的加州電視台《SportsNet LA》播報席徹底沸騰。主播史蒂芬·尼爾森（Stephen Nelson）興奮高喊：「果不其然，他辦到了！用全壘打為球隊首開紀錄！」球評艾瑞克·卡洛斯（Eric Karros）則在重播中驚嘆分析：「那是一顆偏高且進壘點在紅中的速球，翔平這種級別的打者是絕對不會放過這種失投球的，你可以看到他展現出多麼高度的專注力。」大谷翔平此前因為調整手感，有多場比賽選擇「單刀赴會」，但如今他已慢慢找回打擊節奏，今天首局就開轟帶動球隊。日本社群媒體上湧現大量評論，球迷紛紛表示：「太強了，大谷在寫歷史」、「大谷桑真的在做大谷桑會做的事」、「投手大谷先發自己打支援，這真的意味不明的強大」。