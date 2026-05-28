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美國取消小額免稅！郵局新制6/1上路：代收關稅、恢復收寄美國商品郵件

▲中華郵政將自6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，由中華郵政合作的美國報關業者代向美國海關辦理關稅申報及繳納作業，郵件完成清關後交由美國郵政（USPS）投遞，並同步恢復收寄寄往美國之商品類郵件。（圖／記者陳明安攝）

寄美國注意！關稅計算方式、免稅規定一次看

▲未來寄件人若使用EZPost系統製作託運單時，系統將依申報品項自動計算應繳稅費（含關稅及代收手續費），交寄郵件時，將一併收取稅費及郵資。（圖／記者葉政勳攝）

郵局服務範圍廣大，其中郵務物流與民眾日常生活息息相關，但中華郵政於近期發出公告表示，因應美國政府暫時取消低價商品小額免稅，，並影響全台灣民眾。未來寄往美國的商品包裹，若價值為800美元（含）以下，必須由寄件人在交寄時一併繳交稅費及郵資。中華郵政於5月25日發出公告表示，為了配合美國海關新規定，本次新制改動，主要是因美國政府自114年8月29日起，全面暫停低價商品之小額豁免關稅優惠，導致要寄往美國且物品價值800美元（含）以下的郵件，都需在寄送前預先完成關稅繳納程序，才能順利辦理進口通關及投遞作業。中華郵政提醒民眾，未來寄件人若使用EZPost系統製作託運單時，系統將依申報品項自動計算應繳稅費（含關稅及代收手續費），交寄郵件時，將一併收取稅費及郵資。至於關稅計算方面，依美國目前現行規定，文件、價值100美元（含）以下非商業性禮品及書籍等特定品項，仍維持免稅。但價值800美元（含）以下郵件，關稅需按商品申報價值10%計算，並加收報關業者代辦手續費；如商品價值超過800美元，則維持現行作業，由美國郵政於投遞時向收件人收取相關稅費。