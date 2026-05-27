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▲全家美式、拿鐵10元多喝一杯。（圖／全家提供）

▲全家特濃美式／拿鐵任選二杯85元。（圖／取自全家中埔雙興店）

▲全家5日5好康5/29～6/2。（圖／取自全家中埔雙興店）

▲7-11報稅季「飲品寄杯」268元組合。（圖／7-11提供）

▲7-11拿鐵第二杯半價。（圖／7-11提供）

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

全家、7-11本周咖啡優惠出爐！全家今（27）日有隨買跨店取一日限定，特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯，自週五（29日）起限時5天特濃拿鐵第二杯20元、柳丁橙柚綠10元多一杯，還有霜淇淋單支特價35元；萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買一送一，還有摩卡咖啡下殺39元，單杯就特價。◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）◾古道酸梅湯買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾杜老爺高級甜筒10元多一件，6.6折（原價35元、特價23元）◾崇德發黑麥汁買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾滋露巧克力奶油／草莓買2送2，5折（原價18元、特價9元）◾好麗友好多魚餅乾買1送1，5折（原價25元、特價13元）◾悅氏Light鹼性離子水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾日清厚餡夾心酥奶油10元多一件，6折（原價55元、特價33元）◾康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辣白菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾現萃茶45元系列任9杯268元，6.6折（原價45元、特價30元）◾香鑽水果茶6杯268元，6.4折（原價70元、特價45元）◾大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃美式6杯268元，6.9折（原價65元、特價45元）◾特大杯美式／特大杯拿鐵6杯268元，6.4折（原價70元、特價45元）◾CITY風味飲系列指定冰飲任5杯268元，7.1折（原價75元、特價54元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯268元，6.4折（原價60元、特價38元）◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯半價，7.5折（原價95元、特價71元）◾香椰厚拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾黑糖粉粿純茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）◾果然有趣－指定果茶系列買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」限定◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）