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馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰親上火線，對槓三人調查小組和前幕僚蕭旭岑、王光慈，今（27）日更接受中廣前董事長趙少康節目訪談，不過金溥聰今早不慎跑錯地點，跑到趙少康創辦的另一家廣播「飛碟電台」，讓趙少康在節目上直呼「你失智了啊」；而金溥聰趕到直播現場後，也急忙道歉，更澄清自己不是失智「我太太剛剛打電話說下面留言都說我失智了…我就是忘了這一段。」金溥聰約莫08時55分致電給趙少康詢問怎麼找不到，然後在9時20分到場。他一到場就連忙道歉，更急忙說「我不是…」，趙少康笑說「不是失智」，講完兩個人都狂笑，趙更說「我覺得大家都失智了」，隨後金溥聰也自嘲，太太剛剛打電話說下面留言說「我失智了」。金溥聰隨後說，他上次接受政治訪問在公職內，他來飛碟都是錄讀書節目，昨晚趙少康有提醒他在哪，但他就是忘了這一段，所以早上一醒來想要接受訪問，就往飛碟電台開，還特別挑了一條不遲到的路。而在廣告時間，趙少康還是忍不住問金溥聰怎麼可以這麼快到，金溥聰就說，趙少康提醒完他就立刻想哪條路最快，他以前也幹過這個事，約訪問結果忘了，他最高紀錄25分鐘從木柵山上到中廣。趙少康約莫在9時6分開節目，先是介紹了台股大漲，隨後表示這個時間應該是訪問金溥聰，因為前幾天中廣新聞網王淺秋專訪兩次李德維，應該也給金溥聰機會，媒體要公平，可是金溥聰剛剛打電話說找不到中廣，結果是跑到飛碟電台，讓趙少康忍不住說「我的天，我不好意思講，你失智了啊」，現在流行失智這個話。