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國民黨2028年會派誰出戰？備受外界關注。黨主席鄭麗文昨（26）日晚間透露，台中市長盧秀燕若有爭取2028提名企圖心是好事，國民黨需要更多積極、有全國聲量的政治明星，蔣萬安也不會只侷限台北。對於外界所稱2028「3顆太陽」說法，她稱不花時間思考這件事，目前重點是年底選戰、兩岸與國際布局，展現國民黨有能力保衛並建設台灣。鄭麗文昨接受《POP大國民》專訪時被問到，盧秀燕想要爭取2028提名的企圖心似乎很強？鄭麗文直言，這是好事！她更強調，她當然希望黨內的政治明星有企圖心、很積極努力，如果大家都沒有企圖心，那國民黨怎麼辦？譬如像台北市長蔣萬安，他也不會只在台北市。國民黨有全國性的政治明星，這是好事。不過，針對外界分析國民黨2028年可能會有「3顆太陽」，鄭麗文說，她對這樣的解讀沒有想法，她從來不花時間在想這個，她已經回答過很多次了，她都是全力在今打年底的選戰，有很多、很多工作要做，還包括兩岸、國際的關係，這個局勢要怎樣去展現，國民黨才是真正有能力扛起保衛台灣、有辦法建設台灣的負責任的政黨？要做的事情太多了。