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▲黃仁勳23日抵台後，到台北各個小吃店、夜市吃不停。（圖／記者邱曾其攝）

▲黃仁勳（右）昨（25）日現身春韭私廚，跟爸爸媽媽一起吃飯。（圖／翻攝自春韭臉書）

▲店家還準備炸饅頭讓黃仁勳發給在外守候的媒體與粉絲。（圖／翻攝自NVIDIA X）

「兆元男」AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳近日再度訪台，一舉一動都成為外界焦點，不過比起AI與晶片話題，這次最讓網友熱議的，卻是他陪著父母一起吃飯的畫面，NVIDIA官方X（前Twitter）曬出黃仁勳與父母聚餐的照片，寫下「Dinner with the Huangs」，並提到黃仁勳在餐廳外還特地分享炸饅頭給守候媒體，畫面曝光後立刻在Threads掀起討論。不少網友看完紛紛表示：「黃仁勳再有錢也是爸媽的兒子！」而黃家人的台味菜色也超吸睛，桌上的紅蟳米糕也變成粉絲都敲碗爆紅的餐點。照片中，黃仁勳穿著招牌黑色上衣，與父母圍坐餐桌旁，一桌滿滿台式料理，包括被網友狂點名的紅蟳米糕全都成為焦點，不少網友看到後感性表示：「縱然是全球頂尖富豪，在父母面前永遠還是孩子」、「市值再高，回到飯桌上也只是個兒子，這畫面比財報還好看」，更有人直言：「再忙都願意陪爸媽吃飯，很多人真的該檢討！」也有不少人留言讓留言區笑翻：「5090的父母」、「乾爹的爹」、「他吃一頓飯的時間不知道能買幾張台積電」，甚至還有人把焦點放在菜色上：「那個紅蟳米糕看起來太好吃」、「台灣人只注意到春韭的紅蟳米糕」，充滿濃濃台灣味。事實上，黃仁勳過去曾多次談到家庭對自己的影響，他出生於台南，童年曾在台灣與泰國生活，約9歲時被父母送往美國，黃仁勳曾受訪透露父母從小要求他講台語，而他真正開始接觸華語，反而是在長大後進入晶片產業工作、接觸中國女工時才慢慢學會。黃仁勳也曾感性提到，母親雖然不擅長英文，但每天仍會拿著字典挑出10個單字，陪著他與哥哥一起學習；父親則懷抱美國夢，希望孩子能有更好的未來，他坦言父母一路上的犧牲與付出，直到現在仍讓他感到虧欠，也因此每次返台，總會特地安排與家人相聚。除了陪伴家人，黃仁勳對台灣美食的熱愛也早已不是秘密，他過去多次被拍到現身夜市、小吃店與台菜餐廳，像是牛肉麵、蒼蠅頭、無菜單料理等，都曾被他公開稱讚。先前他逛饒河夜市時，甚至還突然咬了一口路人的烤玉米，毫無架子的互動讓網友笑稱：「根本像台灣親戚」。這次與父母吃飯的照片曝光後，也再度讓不少海外網友感嘆：「看到這種畫面，就會突然很想家」，有人更分析黃仁勳與蘇姿丰等台裔科技領袖，雖然在美國長大、工作，但骨子裡依然保有濃厚的台式家庭觀念，直言：「越站上世界頂端的人，反而越珍惜家人陪伴的時間。」