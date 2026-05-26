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今天天氣：紫外線嚴重超標 熱飆37度以上

▲炎熱高溫將持續到周四，大台北、花東縱谷、中南部內陸都有局部37至38度高溫。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲周五有一波鋒面影響台灣，中部以北雨勢明顯，南台灣降雨機率也提高。（圖／中央氣象署）

明天天氣：高溫停不下來 颱風有發展趨勢

一周天氣：周五鋒面襲台 各地變天有雨

中央氣象署表示，今天至周四（5月26日至5月28日）持續維持高溫炎熱，局部地區飆破37度，周五（5月29日）鋒面抵台後，全台降雨機率將明顯增加。菲律賓東方海面周三（5月27日）後有機會出現「薔蜜颱風」，路徑可能出現大轉彎，生成時間、對台實際影響仍有待觀察。5月26日今天的天氣，氣象署指出，受太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，天氣相當穩定；氣溫方面持續高溫炎熱，預測白天高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，台東則有焚風，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級。花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；晚間馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。5月26日明天的天氣，氣象署說明，各地晴到多雲、高溫炎熱，大台北、花東縱谷、中南部內陸有37度或以上高溫；周三開始，菲律賓東方低壓帶會有系統逐漸增強，有機會成為「熱帶性低氣壓」和「薔蜜颱風」，不過生成時間、實際路徑、強度還需要多幾天觀察才能評估。周四受鋒面接近影響，午後東北部會出現局部短暫雷陣雨，大台北、東部、中部、中部以北山區也有局部短暫雷陣雨。周五鋒面抵達台灣，全台降雨機率都提升，中部以北、東北部雨勢較明顯，其他地區午後有局部雷陣雨，周末兩天水氣減少，以午後雷陣雨為主。