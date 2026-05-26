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中鋼25日股價攻上漲停，終場收在19.95元，爆出逾20萬張大量，一舉所有均線。鋼鐵族群，中鴻、新鋼、燁興、海光亮燈漲停。中鋼目標2030年將精緻鋼品占比提高到20%以上，藉此拉高產品附加價值，降低受到低價鋼材競爭的影響。中鋼董事長黃建智表示，中鋼4月由虧轉盈，接下來幾個月營運情況持續看俏，第二季有機會整季獲利，且業績一路好到7月。去年中國低價鋼材大量外銷，全球鋼市供過於求，中鋼全年每股虧損0.27元，成立以來首度全年虧損。不過，鋼價從3月至6月逐步上漲，接單與出貨改善。黃建智指出，中鋼把資源放在高品質精緻鋼品、AI智慧製造、低碳製程與供應鏈轉型。去年精緻鋼品銷售量占比約11.5%，但毛利占比已超過9成。中鋼近期開發厚度僅0.1毫米的超薄電磁鋼片，搭配自黏塗膜技術，未來可望切入無人機、機器人等高成長應用。