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高雄明星學校老師墜樓！學生目擊大哭、嚇傻

▲校方在墜樓事故後給家長的一封信。（圖/Threads）

高雄明星學校老師風評超好！學生爆內幕：遭言語霸凌請長假

，但最近突然請了長達兩個月的身心調適假，「極大可能因為遭到某位同學長期的言語攻擊」

▲該名老師在校風評非常好，許多家長也都認識他，學生透露因遭到言語霸凌而導致該老師請長假休養。（示意圖／Pixabay）

高雄市苓雅區一所明星國小25日上午發生墜樓事故，一名在校任職的自然老師不明原因從校內高處墜落，當時正值上課時間，許多學生在操場活動，突如其來的巨響嚇壞現場師生，許多小朋友都目睹事故現場嚇哭。警消獲報後趕往現場將人送醫搶救，最終仍傷重不治。社群上不少被他教過的學生出面爆料內幕，直指該老師先前遭到一位同學言語霸凌，目前還在請假中，沒想到卻發生這樣的憾事，詳細案情仍待進一步由檢警調查。據了解，該名自然科老師目前仍然在職，因為個人因素請長假中，25日上午不明原因返回學校，結果校內發生墜樓意外，事發當下有部分學生正在操場及籃球場活動，目睹整個過程後有人大哭、有人嚇到說不出話，警消獲報之後也立刻到場將人送醫搶救，但該名教師依舊傷重不治。校方事後也出面回應表示，該名師長目前請長假中，今天墜樓事件後第一時間協助送醫，也同步聯絡家屬前往醫院處理後續事宜。由於有學生目睹事發經過，校方也啟動校內輔導機制，安排輔導老師及相關專業人員進班關懷，協助穩定學生情緒，希望降低事件帶來的衝擊。校方也立刻寫了一封信給家長表示：「在經歷突發衝擊和驚嚇事件，有些孩子可能會反覆出現意外的場景，包括吃不下、睡不著、做惡夢等，在意外發生後的一到兩個禮拜出現這些身心反應都是常見的情形，請不用過度擔心，我們一起好好陪伴孩子度過這段時期。」該事件曝光後，有被該教師教過的學生在社群分享表示，表明該老師在學校內名聲非常好，教學幽默且逗趣，可以說是無人不知、無人不曉的科任老師，非常受到同學喜愛，學生透露：「老師雖然總在我們面前打趣，但卻從未看他真正的大笑過，希望校方也能多多注意老師的權益以及身心。」不少認識該老師的同學、家長也出面提到：「他是我的班導，為人盡心竭力，很努力經營班級，只希望他一路好走」、「我女兒回家一直哭，那是他最喜歡的自然老師」、「這位老師在學生眼裡是很優良的老師，我兒子也常常提起他，真的實在太令人難過了」、「真的不只有學生權益需要被照顧，學生對老師霸凌，誰來接住他？」目前警方將依程序進行報驗及調查，真正事發原因還有待檢警釐清。