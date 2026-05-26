潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑驚傳今（26）日凌晨辭世，享壽76歲。潤泰集團也發布聲明證實該訊息，5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，消息震撼政商、醫療與學術界。
尹衍樑是誰？
英文名：Samuel Yin
出生：1950年8月16日，台北
逝世：2026年5月26日，享壽76歲。
身分：潤泰集團總裁、唐獎創辦人、企業家、工程發明家、教育與慈善推動者。
學歷：
1973年畢業於中國文化大學歷史系
1983年取得國立臺灣大學商學研究所碩士
1988年取得國立政治大學企業管理博士
2014年獲國立臺灣大學頒授名譽商學博士學位
尹衍樑成長之路
尹衍樑的人生並非一路順遂。振興醫院官網介紹，尹衍樑少年時期曾被外界視為「壞囝仔」，後來因遇到兩位恩師循循善誘、不放棄他，讓他下定決心改變自己，發憤讀書，考上成功高中夜間部，也成為他人生的重要轉折。
尹衍樑後來完成學業，1973年畢業於中國文化大學歷史系，1983年取得國立台灣大學商學研究所碩士，1988年取得國立政治大學企業管理博士，2014年再獲頒台灣大學榮譽博士。台大資料也指出，他曾身兼台大土木工程學系講座教授，對學術、企業與社會皆有貢獻。
尹衍樑創辦哪些公益、學術獎項？
尹衍樑最廣為人知的創舉，是在2012年透過唐獎教育基金會設立全球性學術獎項「唐獎」。唐獎共設「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」、「法治」四大獎項，鎖定諾貝爾獎未涵蓋或較少著墨的領域，鼓勵全球專業人才投入21世紀人類重要課題。
唐獎官網提到，在成立唐獎之前，尹衍樑已陸續設立財團法人紀念尹珣若先生教育基金會、財團法人尹書田紀念醫院、光華教育基金會、北京光華管理學院等，長年投注教育、醫療與公益領域。
潤泰事業版圖有多大？
尹衍樑長年帶領潤泰集團多角化發展。台大資料指出，潤泰集團事業涵蓋營建、零售、人壽保險、綠能生技、醫療等領域，並逐步成長為跨國企業。尹衍樑在營建科技方面鑽研預鑄工法、耐震工程與自動化統包技術，相關技術也輸出至新加坡、中國大陸等地。
潤泰集團聲明稿如下：
潤泰集團懷著無比沉痛的心情宣布，本集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑博士，於民國115年（2026年）5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。臨終前家人隨侍在側。集團全體同仁聞訊同感哀慟與不捨。
尹總裁一生致力於產業創新、公共工程技術提升與社會公益。自接掌潤泰集團以來，以卓越的遠見與開拓精神，將集團業務由紡織大廠成功轉型並擴展至營建住宅、金融保險（南山人壽）、零售百貨及生技醫療等多元領域，為台灣經濟發展做出卓越貢獻。
除了在商場上的成就，尹總裁更具備深厚的人文關懷與國際視野。他熱愛教育與科研，長期無私捐助學術機構，並於2012年正式創辦具備國際崇高聲望的「唐獎」，鼓勵全球頂尖學者投入永續發展、生技醫藥、漢學及法治等四大領域的研究，為人類福祉帶來深遠影響。
潤泰集團表示，尹總裁生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班佈局。目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神，持續穩健前行。
有關尹總裁的治喪事宜，潤泰集團探詢家屬意願後，家屬表示將遵照尹總裁生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭。懇辭各界花圈、輓聯與奠儀。
謹此向長期以來關心潤泰集團及尹總裁的社會各界賢達致上最誠摯的謝意。
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英文名：Samuel Yin
出生：1950年8月16日，台北
逝世：2026年5月26日，享壽76歲。
身分：潤泰集團總裁、唐獎創辦人、企業家、工程發明家、教育與慈善推動者。
學歷：
1973年畢業於中國文化大學歷史系
1983年取得國立臺灣大學商學研究所碩士
1988年取得國立政治大學企業管理博士
2014年獲國立臺灣大學頒授名譽商學博士學位
尹衍樑成長之路
尹衍樑的人生並非一路順遂。振興醫院官網介紹，尹衍樑少年時期曾被外界視為「壞囝仔」，後來因遇到兩位恩師循循善誘、不放棄他，讓他下定決心改變自己，發憤讀書，考上成功高中夜間部，也成為他人生的重要轉折。
尹衍樑後來完成學業，1973年畢業於中國文化大學歷史系，1983年取得國立台灣大學商學研究所碩士，1988年取得國立政治大學企業管理博士，2014年再獲頒台灣大學榮譽博士。台大資料也指出，他曾身兼台大土木工程學系講座教授，對學術、企業與社會皆有貢獻。
尹衍樑創辦哪些公益、學術獎項？
尹衍樑最廣為人知的創舉，是在2012年透過唐獎教育基金會設立全球性學術獎項「唐獎」。唐獎共設「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」、「法治」四大獎項，鎖定諾貝爾獎未涵蓋或較少著墨的領域，鼓勵全球專業人才投入21世紀人類重要課題。
唐獎官網提到，在成立唐獎之前，尹衍樑已陸續設立財團法人紀念尹珣若先生教育基金會、財團法人尹書田紀念醫院、光華教育基金會、北京光華管理學院等，長年投注教育、醫療與公益領域。
潤泰事業版圖有多大？
尹衍樑長年帶領潤泰集團多角化發展。台大資料指出，潤泰集團事業涵蓋營建、零售、人壽保險、綠能生技、醫療等領域，並逐步成長為跨國企業。尹衍樑在營建科技方面鑽研預鑄工法、耐震工程與自動化統包技術，相關技術也輸出至新加坡、中國大陸等地。
潤泰集團懷著無比沉痛的心情宣布，本集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑博士，於民國115年（2026年）5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。臨終前家人隨侍在側。集團全體同仁聞訊同感哀慟與不捨。
尹總裁一生致力於產業創新、公共工程技術提升與社會公益。自接掌潤泰集團以來，以卓越的遠見與開拓精神，將集團業務由紡織大廠成功轉型並擴展至營建住宅、金融保險（南山人壽）、零售百貨及生技醫療等多元領域，為台灣經濟發展做出卓越貢獻。
除了在商場上的成就，尹總裁更具備深厚的人文關懷與國際視野。他熱愛教育與科研，長期無私捐助學術機構，並於2012年正式創辦具備國際崇高聲望的「唐獎」，鼓勵全球頂尖學者投入永續發展、生技醫藥、漢學及法治等四大領域的研究，為人類福祉帶來深遠影響。
潤泰集團表示，尹總裁生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班佈局。目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神，持續穩健前行。
有關尹總裁的治喪事宜，潤泰集團探詢家屬意願後，家屬表示將遵照尹總裁生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭。懇辭各界花圈、輓聯與奠儀。
謹此向長期以來關心潤泰集團及尹總裁的社會各界賢達致上最誠摯的謝意。
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