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尹衍樑是誰？

尹衍樑成長之路

尹衍樑創辦哪些公益、學術獎項？

潤泰事業版圖有多大？

▲尹衍樑今早傳出於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。（圖／NOWnews資料照片）

潤泰集團聲明稿如下：

潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑驚傳今（26）日凌晨辭世，享壽76歲。潤泰集團也發布聲明證實該訊息，消息震撼政商、醫療與學術界。英文名：Samuel Yin出生：1950年8月16日，台北逝世：2026年5月26日，享壽76歲。身分：潤泰集團總裁、唐獎創辦人、企業家、工程發明家、教育與慈善推動者。1973年畢業於中國文化大學歷史系1983年取得國立臺灣大學商學研究所碩士1988年取得國立政治大學企業管理博士2014年獲國立臺灣大學頒授名譽商學博士學位尹衍樑的人生並非一路順遂。振興醫院官網介紹，尹衍樑少年時期曾被外界視為「壞囝仔」，後來因遇到兩位恩師循循善誘、不放棄他，讓他下定決心改變自己，發憤讀書，考上成功高中夜間部，也成為他人生的重要轉折。尹衍樑後來完成學業，1973年畢業於中國文化大學歷史系，1983年取得國立台灣大學商學研究所碩士，1988年取得國立政治大學企業管理博士，2014年再獲頒台灣大學榮譽博士。台大資料也指出，他曾身兼台大土木工程學系講座教授，對學術、企業與社會皆有貢獻。尹衍樑最廣為人知的創舉，是在2012年透過唐獎教育基金會設立全球性學術獎項「唐獎」。唐獎共設「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」、「法治」四大獎項，鎖定諾貝爾獎未涵蓋或較少著墨的領域，鼓勵全球專業人才投入21世紀人類重要課題。唐獎官網提到，在成立唐獎之前，尹衍樑已陸續設立財團法人紀念尹珣若先生教育基金會、財團法人尹書田紀念醫院、光華教育基金會、北京光華管理學院等，長年投注教育、醫療與公益領域。尹衍樑長年帶領潤泰集團多角化發展。台大資料指出，潤泰集團事業涵蓋營建、零售、人壽保險、綠能生技、醫療等領域，並逐步成長為跨國企業。尹衍樑在營建科技方面鑽研預鑄工法、耐震工程與自動化統包技術，相關技術也輸出至新加坡、中國大陸等地。