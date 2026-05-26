台中牙醫界傳出令人心碎的噩耗！擁有眾多粉絲的「牙醫夫妻愛說話」，由牙醫夫妻兩人經營，其中形象親切專業的先生張元瀚牙醫，近日驚傳不幸離世的消息。由於張元瀚今年4月初才開心曬出龍鳳胎寶寶出生滿百日的照片，分享為人父的喜悅，如今卻突然傳出猝逝，讓醫界好友、廣大病患與網友深感震驚與不捨，診所員工也崩潰發文：「不能沒有你」。
突傳猝逝噩耗！粉絲慟：昨天才滑到他的影片
有網友在Threads發文指出，在社群上看到其他牙醫師發布哀悼文時，一度不敢置信，因為就在前一天，才剛好滑到牙醫張元瀚分享自家魚缸日常的短影音。張元瀚的友人低調證實了這個消息，悲慟稱讚他「真的是一位好朋友，好醫師 」，並希望家屬能早日走出傷痛。
堅持醫療專業與底線！要病患先戒菸再植牙
張元瀚生前在台中市西區的昕展牙醫診所擔任院長，專業技術深受患者肯定，曾有病患回憶由他親自拔除水平智齒的過程相當細心，診間氣氛讓人十分安心。
更令人敬佩的是張元瀚對醫療倫理的堅持，診所粉專「All on 4專家-口腔外科張元瀚醫師」日前才剛分享「醫師的底線」，提到他曾拒絕嚴重牙周病患者不願戒菸預強行植牙的要求。張元瀚當時強調：「比起收錢辦事，治療更重要是建立在適合與安全上。」這份對病患負責的初衷，如今看來更令人動容。
診所老員工淚崩：不能沒有你
經常出現在張元瀚醫師影片中的助理員工哀傷發文，表示自己從開業到現在跟著老闆張元瀚已經6年，正是因為張元瀚一路來手把手教學，從不會教到會，即使老闆離開了，還不至於到非常混亂，「可是張醫師…我真的寧願你不要教會我，因為我們真的不能沒有你」。
該員工提到，「大家都很難過，因為你真的是一個很好很好的人，我總是開玩笑說你是我第二個爸爸，對我們都這麼照顧，現在你離開我真的很無法接受」，字字句句都讓人痛心不捨。該員工補充，診所不會因此結束營業，會換另一種形式重新延續張醫師的精神，「張醫師的患者我們都會妥善安排接手的醫生，還請大家多給我們一點時間跟包容。」
模範奶爸形象深植人心！病患淚悼：太無常
張元瀚也是許多粉絲眼中的「模範爸爸」，經常分享與妻子的育兒點滴，記錄了夫妻倆從備孕、懷孕到迎來龍鳳胎的艱辛過程。今年4月初，他才貼出孩子滿百日的喜悅影像，沒想到在分享這份幸福後不久，生命便戛然而止。
消息傳出後，有病患表示是接到診所通知更改預約時間的電話，才得知張元瀚醫師已撒手人寰，紛紛留言悼念：「去年才給張醫師做完植牙。生命真的好無常，張醫師一路好走」、「真的很難過，世界少了一位很好的人」。
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有網友在Threads發文指出，在社群上看到其他牙醫師發布哀悼文時，一度不敢置信，因為就在前一天，才剛好滑到牙醫張元瀚分享自家魚缸日常的短影音。張元瀚的友人低調證實了這個消息，悲慟稱讚他「真的是一位好朋友，好醫師 」，並希望家屬能早日走出傷痛。
張元瀚生前在台中市西區的昕展牙醫診所擔任院長，專業技術深受患者肯定，曾有病患回憶由他親自拔除水平智齒的過程相當細心，診間氣氛讓人十分安心。
更令人敬佩的是張元瀚對醫療倫理的堅持，診所粉專「All on 4專家-口腔外科張元瀚醫師」日前才剛分享「醫師的底線」，提到他曾拒絕嚴重牙周病患者不願戒菸預強行植牙的要求。張元瀚當時強調：「比起收錢辦事，治療更重要是建立在適合與安全上。」這份對病患負責的初衷，如今看來更令人動容。
經常出現在張元瀚醫師影片中的助理員工哀傷發文，表示自己從開業到現在跟著老闆張元瀚已經6年，正是因為張元瀚一路來手把手教學，從不會教到會，即使老闆離開了，還不至於到非常混亂，「可是張醫師…我真的寧願你不要教會我，因為我們真的不能沒有你」。
該員工提到，「大家都很難過，因為你真的是一個很好很好的人，我總是開玩笑說你是我第二個爸爸，對我們都這麼照顧，現在你離開我真的很無法接受」，字字句句都讓人痛心不捨。該員工補充，診所不會因此結束營業，會換另一種形式重新延續張醫師的精神，「張醫師的患者我們都會妥善安排接手的醫生，還請大家多給我們一點時間跟包容。」
模範奶爸形象深植人心！病患淚悼：太無常
張元瀚也是許多粉絲眼中的「模範爸爸」，經常分享與妻子的育兒點滴，記錄了夫妻倆從備孕、懷孕到迎來龍鳳胎的艱辛過程。今年4月初，他才貼出孩子滿百日的喜悅影像，沒想到在分享這份幸福後不久，生命便戛然而止。
消息傳出後，有病患表示是接到診所通知更改預約時間的電話，才得知張元瀚醫師已撒手人寰，紛紛留言悼念：「去年才給張醫師做完植牙。生命真的好無常，張醫師一路好走」、「真的很難過，世界少了一位很好的人」。