統一發票3月、4月期中獎號碼日前開獎，不少人都拿出手邊的發票對獎，幾位幸運兒在超商購物就中1000萬大獎，令人稱羨。然而你有使用雲端發票的習慣嗎？有網友就發文討論：「雲端發票根本就不會中獎啊？誰跟我說很好中的啦！」貼文引起廣大迴響，不少槓龜1年以上的民眾也表示：「真的很難中獎.....反而紙本還有中過200元。」其實雲端發票難中獎並不是錯覺，而是使用的人大幅度提升，獎項也就只有那樣，母數變大當然就變難中啦！
雲端發票公認根本不會中獎！超多苦主槓龜1年以上
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「我真的想知道雲端發票到底都是誰在中，已經槓龜2年了，每一期都有80張以上根本不會中獎啊？是誰跟我說很好中的啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的，已經1年多沒中過了，小確幸都沒了啦」、「我也是，這一年多都沒中過」、「之前每次都會有500元小確幸，現在槓龜1年多真的差很多」、「雲端發票已經不好中啦！使用的人多太多了」、「這期終於睽違快兩年中一張500元，使用載具的人越來越多了啦」、「那我還蠻幸運的，平均兩期會中一次，這期也有中500元」。
雲端發票難中獎理由太真實！數據變化一次看懂
事實上，大家如果有看過「統一發票開獎直播」的話會發現，每期雲端發票開獎是從民眾登錄的發票總數「隨機亂數」抽出，也就是說當登錄的發票總數越多的話，在獎項跟不上成長幅度，中獎機率當然就會變低。簡單來說100張發票開10個獎項，中獎率就是1/10，但如果200張發票還是只開10個獎項，中獎率就只剩下1/5。
根據統計，2021年全台雲端發票開立張數是31億張、2024年是47億張，到了2025年已經達到63.31億張；除此之外，雲端發票使用率現今已經提升到64.55%，財政部官方的「統一發票兌獎APP」下載使用人次已突破743萬人，這還不包括使用其他發票APP的民眾，顯見雲端發票現今已經非常的普及。
雲端發票獎項「財政部已經努力增加」！500元獎項一年暴增140萬組
由於使用人數暴增導致中獎率下降，不過財政部為了鼓勵民眾使用雲端發票，近幾年已經非常努力增加雲端發票的獎項，像是2025前半年500元的雲端發票專屬獎本來是245萬組，年中直接加碼到315萬組，到了今年上半年，500元雲端發票專屬獎已經飆升至385萬組，等於不到一年時間就暴增140萬組。
財政部為了推廣雲端發票，從2022年開始就取消紙本發票「增開六獎」的獎項，將這些預算回饋給使用雲端發票的消費者，當時的雲端發票獎500元獎項可是只有65萬組，如今獎項也暴增到385萬組500元，都能看出財政部已經是非常努力增加預算。如果你還沒加入載具行列，趕快到財政部電子發票整合服務平台申請吧！說不定下個幸運中獎的就是你唷！
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「我真的想知道雲端發票到底都是誰在中，已經槓龜2年了，每一期都有80張以上根本不會中獎啊？是誰跟我說很好中的啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的，已經1年多沒中過了，小確幸都沒了啦」、「我也是，這一年多都沒中過」、「之前每次都會有500元小確幸，現在槓龜1年多真的差很多」、「雲端發票已經不好中啦！使用的人多太多了」、「這期終於睽違快兩年中一張500元，使用載具的人越來越多了啦」、「那我還蠻幸運的，平均兩期會中一次，這期也有中500元」。
事實上，大家如果有看過「統一發票開獎直播」的話會發現，每期雲端發票開獎是從民眾登錄的發票總數「隨機亂數」抽出，也就是說當登錄的發票總數越多的話，在獎項跟不上成長幅度，中獎機率當然就會變低。簡單來說100張發票開10個獎項，中獎率就是1/10，但如果200張發票還是只開10個獎項，中獎率就只剩下1/5。
根據統計，2021年全台雲端發票開立張數是31億張、2024年是47億張，到了2025年已經達到63.31億張；除此之外，雲端發票使用率現今已經提升到64.55%，財政部官方的「統一發票兌獎APP」下載使用人次已突破743萬人，這還不包括使用其他發票APP的民眾，顯見雲端發票現今已經非常的普及。
由於使用人數暴增導致中獎率下降，不過財政部為了鼓勵民眾使用雲端發票，近幾年已經非常努力增加雲端發票的獎項，像是2025前半年500元的雲端發票專屬獎本來是245萬組，年中直接加碼到315萬組，到了今年上半年，500元雲端發票專屬獎已經飆升至385萬組，等於不到一年時間就暴增140萬組。
財政部為了推廣雲端發票，從2022年開始就取消紙本發票「增開六獎」的獎項，將這些預算回饋給使用雲端發票的消費者，當時的雲端發票獎500元獎項可是只有65萬組，如今獎項也暴增到385萬組500元，都能看出財政部已經是非常努力增加預算。如果你還沒加入載具行列，趕快到財政部電子發票整合服務平台申請吧！說不定下個幸運中獎的就是你唷！