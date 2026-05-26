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雲端發票公認根本不會中獎！超多苦主槓龜1年以上

每一期都有80張以上根本不會中獎啊？是誰跟我說很好中的啦！」

▲不少網友刷載具存取雲端發票，結果已經超久沒中獎，貼文引起討論。（圖/記者張嘉哲攝）

雲端發票難中獎理由太真實！數據變化一次看懂

也就是說當登錄的發票總數越多的話，在獎項跟不上成長幅度，中獎機率當然就會變低。

2021年全台雲端發票開立張數是31億張、2024年是47億張，到了2025年已經達到63.31億張

▲雲端發票使用已經非常普及，去年全台開立雲端發票登錄已經超過63億張，當然雲端發票專屬獎中獎機率也會跟著降低囉！（圖／記者徐銘穗攝）

雲端發票獎項「財政部已經努力增加」！500元獎項一年暴增140萬組

到了今年上半年，500元雲端發票專屬獎已經飆升至385萬組，等於不到一年時間就暴增140萬組。