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高鐵大誤點一票人卡車上！出站突見「整桌免費食物」爽拿

但一到達高鐵台南站時，發現出站口附近放了長桌，上面擺滿了水、餅乾、麵包等食物，站務人員也強調「都可以免費拿」，讓她忍不住大讚「也太貼心！」

▲高鐵因系統異常導致嚴重誤點，不少乘客都被卡在車上無法動彈。（圖／記者許若茵攝）

突如其來的誤點，許多乘客在沒有特別準備食物或水情況下困在車上，不過台南站、高雄站民眾分享，高鐵官方有準備麵包等食物供顧客免費拿取，但並非每一站都有，像是台北站就並無提供。

高鐵近年最大延誤！班表全面取消：改每小時開3班自由座列車

▲針對本次誤點事件，高鐵於上午8時起調整營運班表，不只取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車。（圖／記者許若茵攝）

高鐵延誤開放退票！詳細規則一次看

列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價百分之50；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。

▲高鐵表示將給予退費賠償，列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價百分之50；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。。（示意圖／NOWNEWS資料照）

高鐵今（25日）早因苗栗路段發生訊號異常，導致各車次至少延誤20分鐘，不少乘客都卡在車上，行程也受到影響。針對本次事件，高鐵也公布補償措施，延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者則全額退費。有網友稍早在Threads發文，表示高鐵一早大延誤影響了抵達時間，貼文曝光後，瞬間引來不少乘客留言「剛下車真的很需要水，台南真好」、「用食物安撫怒氣，高鐵洞悉人心」、「現在才看到已經來不及了，原本不知道那是送的」、但也有人持不同見解，認為「退票補償比較實際」、「先退全額票再說吧！沒有的話，這些東西根本像是施捨」。今日一早高鐵突然大延誤，誤點情況讓不少乘客卡在車上許久，就連交通部長陳世凱、交通委員會召委林俊憲及多名立委，都因高鐵影響而無法準時出席會議。據了解，台灣高鐵25日清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，隨即派遣維修團隊前往現場緊急處理，並同步啟動應變機制，但號誌異常造成嚴重誤點，加上今日正逢通勤量最大的週一，導致許多通勤族上班遲到，甚至有人來不及趕上飛機。本次突發誤點，交通部表示，此次事件為高鐵近年來發生最嚴重的延誤狀況，上次因非天災造成的大規模停駛，已是2013年4月25日的電子聯鎖系統異常，當時全線停駛約4小時並取消44列次，影響3.5萬人。針對本次誤點事件，高鐵於上午8時起調整營運班表，不只取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。針對是否能退票，高鐵表示將給予退費賠償，如因本次事件受影響，但車票未經使用者，可辦理全額退費；中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價，免收手續費。持對號座車票改成自由座的旅客，亦可於乘車日（含）起一年內，至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。