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愛打架鬧事！一道刀傷改變尹衍樑人生

沒送禁閉室 反而一句話感化尹衍樑

從問題學生到企業巨擘 尹衍樑曾下跪謝恩師

王金平感嘆：教育是信任與愛

潤泰集團發布聲明證實，集團總裁、尹衍樑於今（26）日清晨4時許，在台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。消息震撼各界，也讓外界再度回顧他傳奇的一生。而在尹衍樑從叛逆少年蛻變為商界巨擘的背後，有一段鮮為人知、卻改變他命運的師生情誼，主角正是前立法院長王金平。時間回到1960年代，剛從國立台灣師範大學數學系畢業的王金平，放棄原本分發至高雄女中的機會，主動前往彰化進德中學任教，當時年輕的他滿懷教育熱忱，希望真正走進學生世界。某個傍晚，時任班長的尹衍樑突然捂著肚子、滿身是傷地走進王金平宿舍，低聲說：「老師，我跟人打架，被劃了一刀。」王金平當場震驚，立刻拿出醫藥箱替學生清創、消毒、包紮，接著嚴厲告誡：「父母對你期待很高，你不認真念書還打架，身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝，你非重新做人不可。」在當年校園氛圍下，學生打架鬧事通常會被記過、送禁閉室甚至通報處分，但王金平最後選擇隱匿不報，他回憶：「我當年沒有把他送去禁閉室，也沒有通報學校，而是選擇相信他。」這個決定，成了尹衍樑人生最重要的轉折點。面對老師的信任與包容，尹衍樑當場承諾：「老師，我以後不會再打架了，我要好好讀書。」王金平不只責備，更一步步陪著學生重建人生，他知道尹衍樑數學不錯、英文卻極差，甚至只背得出24個英文字母，還笑著鼓勵：「只差兩個而已，從明天開始一天背三個單字。」這段黃昏中的師生對話，也像一道光，徹底照亮了原本迷惘的少年。此後，尹衍樑真的不再逞兇鬥狠，開始發憤圖強，後來轉學進入成功高中，考上中國文化大學歷史系，再進入國立台灣大學商學研究所深造，之後又赴國立政治大學攻讀博士，最終打造出橫跨營建、金融、零售的潤泰王國。事業成功後，尹衍樑始終未忘記人生低谷時那位沒有放棄他的老師。王金平透露，尹衍樑有一次還曾當面下跪，激動地對他說：「謝謝王老師。」這段老師救了一個孩子、孩子改變自己命運的故事，也成為台灣教育界流傳多年的佳話。雖然王金平的教學生涯只有短短9個月，但他坦言，那段時間深深影響了自己後來在政壇與人生中的價值觀。他說，自己始終相信「信任與愛學生，就是教育的開始」，而從尹衍樑身上，也看見每個孩子都擁有潛能與長處。談起這位得意門生，王金平更不掩驕傲地表示：「我教的是數學，但他比我還聰明，是我見過最聰明的孩子之一。」