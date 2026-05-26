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尹衍樑學生時期愛打架！恩師王金平「一番話」讓他改變人生

▲尹衍樑在獲頒彰化師範大學名譽教育博士學位時，公開三鞠躬向恩師王金平致謝。（圖／翻攝自唐獎官網）

尹衍樑砸3億蓋「王金平活動中心」！曾鞠躬、跪謝恩師

▲尹衍樑功成名就後，仍多次公開向恩師致敬，甚至捐出3億2700萬元回饋母校，將新建活動中心命名為「王金平活動中心」。（圖／翻攝自Google Maps）

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，享壽76歲，他從年少叛逆、曾進感化院的學生，蛻變成擁有600多項國際專利的企業家與工程專家，人生故事十分精彩。而改變尹衍樑命運的「恩師」，就是前立法院長王金平，當年王金平在彰化進德中學任教，對班上愛打架、不愛念書的尹衍樑耐心開導，讓他逐漸走回正途。尹衍樑後來不僅多次公開感謝恩師，還捐出3億2700萬元替母校興建活動中心與游泳館，並以「王金平活動中心」命名，展現深厚師生情誼。當年王金平從台師大數學系畢業後，進入彰化縣進德中學任教，尹衍樑正好是他班上的學生。王金平曾回憶，自己教高一時，擔任班長的尹衍樑有天跑到宿舍，對他說自己和人打架、肚子被劃了一刀。王金平當場嚴厲責備他：「衍樑，父母對你期待很高，你不認真念書還被人打傷，身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝，你非重新做人不可。」尹衍樑學生時代脾氣火爆，不愛念書又常與人衝突。王金平詢問他「為什麼打架？」尹衍樑坦言，只是想吸引別人注意。王金平則開導他，「你若好好讀書、幫助別人，別人會敬你、愛你，一樣能吸引人注意」，這番話也讓尹衍樑徹底醒悟。見到學生開始改變，王金平答應不向校方報告此事，之後更親自替尹衍樑加強數學、英文等科目，課後一路輔導。尹衍樑受到老師關愛感動，從此發憤圖強，後來一路念到台大研究所，最終在事業上取得巨大成功，成為擁有超過600項國際專利的工程專家，甚至曾經下跪感謝恩師。2015年，尹衍樑獲頒彰化師範大學名譽教育博士學位時，特地在致詞前向王金平三鞠躬。他坦言，自己曾是彰化進德中學第一個被打、被關禁閉的「混蛋學生」，若不是老師當年苦口婆心勸導，不會有今天的自己。王金平後來雖然離開教育界、投入政壇，但兩人的師生情誼始終未變。尹衍樑功成名就後，仍持續透過實際行動感謝恩師。2019年，他捐贈3億2700萬元給母校國立彰化師範大學，興建游泳館與活動中心，並親自命名為「王金平活動中心」。除了大型捐款外，尹衍樑也曾以王金平名義設立弱勢獎學金，希望幫助更多學生。2013年王金平公開呼籲支持台灣體育發展時，尹衍樑也立刻響應，承諾10年內捐出6000萬元支持台灣體壇，用行動回報一路提攜自己的恩師。