UNIQLO感謝祭台灣5月29日開跑！超過百款夏季商品優惠價149元起，最便宜購物清單一次整理，夏天必買的防曬外套「現省400元」，早在日本爆紅的特級彈性AIRism防曬連帽外套、太陽眼鏡、Jorts牛仔寬褲、防曬袖套都首度降價，女生最愛的BRATOP也首次優惠，滿額贈送「保冷購物旅行袋」。GU感謝祭也同步開跑，神褲BARREL LEG錐形牛仔褲、口袋襯衫都「現省300元」，滿額贈送「LOGO燈箱磁鐵」盲盒。

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UNIQLO感謝祭台灣5/29開賣！149元起優惠清單、防曬外套現省400元

台灣UNIQLO感謝祭將於5月29日（五）08:30至6月4日（四）重磅登場，連續7天夏日優惠超過百件商品開賣。連日高溫大家最關注抗UV紫外線防曬單品，UNIQLO推出「穿的防曬」新品全台首次限定優惠；並推薦觸感順滑具備高彈性的AIRism面料，輕盈舒適，適合溽暑穿搭。

必買「防曬外套、太陽眼鏡、防曬袖套」等推薦！

◾️現省400元！465748 476113女裝「AIRism防曬抗UV網眼連帽外套（長袖）」特價590元（原價990元）

◾️現省400元！475387男裝「DRY-EX防曬連帽外套」特價590元（原價990元）

◾️首次降價200元！483281女裝「特級彈性AIRism防曬連帽外套」特價790元（原價990元）

◾️首次降價200元！487511男裝「DRY-EX防曬連帽外套」特價790元（原價990元）

◾️全系列「太陽眼鏡」特價490元（原價590元）

◾️481617「AIRism防曬無縫袖套」特價249元（原價290元）

▲UNIQLO感謝祭台灣5/29開賣！夏天必備防曬外套現省400元，特級彈性AIRism防曬連帽外套、太陽眼鏡首度降價。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲UNIQLO感謝祭台灣5/29開賣！夏天必備防曬外套現省400元，特級彈性AIRism防曬連帽外套、太陽眼鏡首度降價。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
◾️年度最低現省200元！482295 「U系列AIRism棉質寬版圓領T恤」特價390元（原價590元）

◾️首次降價200元！482329「BRATOP挖背背心」特價590元（原價790元）

◾️現省200元！482184「AIRism BRATOP細肩帶背心」特價590元（原價790元）

◾️483537「AIRism棉質條紋T恤」特價290元（原價390元）

暑假童裝最強優惠推薦！

◾️483414童裝「AIRism棉質印花T恤」特價290元（原價390元）

◾️483406童裝「防潑水輕便短褲」特價390元（原價490元）

◾️481951童裝「AIRism 極細網眼坦克背心」特價149元（原價190元）

◾️481993女童「AIRism 棉質細肩帶背心」特價149元（原價190元）

▲夏天最舒適的AIRism系列，UNIQLO感謝祭都有限定優惠。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲夏天最舒適的AIRism系列，UNIQLO感謝祭都有限定優惠。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲幫家長省荷包！暑假童裝最強優惠低至149元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲幫家長省荷包！暑假童裝最強優惠低至149元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
注目新品！UNIQLO and Cecilie Bahnsen、足球漫畫開賣

UNIQLO x Cecilie Bahnsen主打設計師立體結構剪裁、結合標誌性的花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花與抓皺設計展現仙氣輪廓。全系列共13款，8款女裝、5款童裝單品，價格約390元～1490元；其中「女裝 壓褶洋裝（無袖）」及「女童 壓褶洋裝（無袖）」於指定店舖限量販售，全系列新品於網路商店及全台店舖皆有販售。

迎接世足賽開打，UNIQLO UT首度攜手席捲全球、累計發行量突破5000萬冊的足球漫畫《BLUE LOCK藍色監獄》，以特別繪製的獨家插畫推出全新聯名UT系列共5款男裝款式，價格為490元。

▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名系列質感很好，平價可收具代表性的花朵、荷葉邊與壓褶設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名系列質感很好，平價可收具代表性的花朵、荷葉邊與壓褶設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣UNIQLO感謝祭滿額贈品「保冷購物旅行袋」有5款配色。（圖／UNIQLO提供）
▲台灣UNIQLO感謝祭滿額贈品「保冷購物旅行袋」有5款配色。（圖／UNIQLO提供）
滿額贈送保冷購物旅行袋！UNIQLO感謝祭優惠

台灣UNIQLO感謝祭5月29日（五）至6月4日（四），於網路商店及全台實體店舖，單日單筆消費滿2000元贈送「保冷購物旅行袋」乙個，大容量空間具備保冷內層，貼心設計太陽眼鏡掛勾、收納小口袋搭配袋口拉鍊設計（共5款配色，恕不累贈；每日限量，送完為止）。

▲GU感謝祭台灣也在5月29日開跑，滿額贈送「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒。（圖／GU提供）
▲GU感謝祭台灣也在5月29日開跑，滿額贈送「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒。（圖／GU提供）
GU感謝祭也5/29開跑！神褲現省300元　滿額贈送Logo燈箱磁鐵

GU上半年最大檔期「感謝祭」也將於5月29日至6月4日登場，話題神褲BARREL LEG錐形牛仔褲、口袋襯衫都「現省300元」，Pokémon夏日聯名系列新品也同步開賣；單筆消費滿1500元贈送「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒（隨機一組2入）。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...