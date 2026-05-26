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▲潤泰集團總裁尹衍樑的長女尹崇恩，也已進入接班團隊，擔任潤泰材、潤泰生活、潤泰保全、潤泰租賃等子公司董事。（圖／取自尹崇恩臉書）

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。不過，尹衍樑生前也已建立完善的專業經理人體制與接班布局，一雙兒女近年也已逐步接班，負責家族事業不同版圖，其中獨子尹崇堯在2022年6月接掌南山人壽董事長至今，而「潤泰公主」尹崇恩也早已進入接班團隊，擔任潤泰材、潤泰生活、潤泰保全、潤泰租賃等子公司董事。尹家以紡織業起家，尹衍樑接班後更將家族企業版圖擴大至營建、金融、生技、流通等事業，育有一雙兒女尹崇恩、尹崇堯，近年也已逐步接班，其中1983年出生的尹崇堯，也是尹衍樑的獨子，外表看來書卷氣濃厚的他，成長之路都是好學生、暖男形象，與父親年輕時叛逆，不愛讀書、愛打架的「霸氣」形象大不同，就連尹衍樑曾公開說過兒子性格謙和乖巧，一點都不像自己。據傳，由於尹衍樑不希望孩子太早出國，尹崇堯先在台北大學念法律系，也因為念書時騎機車上學，同學也不太知道他是尹衍樑的兒子，就連2010年結婚也只在陽明山擺一桌，宴請男女方至親，許多親友都是隔天收到喜糖才知道。之後，尹崇堯才赴往英國深造，取得英國牛津大學博士。據說，原本他是想當一名學者，但一生叱吒風雲的尹衍樑，對兒子滿懷期望，尤其期待尹崇堯有朝一日能接替他的位置，因此，在2016年把尹崇堯從國外找回來，安排進入南山人壽當董事，第一份工作是擔任董事長特助，後來陸續在商品部、精算部和客服部歷練，參與許多核心專案及保險新商品策劃。只是，保戶數高達623萬人、位居國內第二大壽險公司的南山人壽，2019年卻因「境界新系統」大出包，金管會在同年9月17日對南山人壽重罰新台幣3000萬元，時任董事長的杜英宗遭停職2年，這時南山人壽董事會順勢火速推派尹崇堯代理董事長。當時年僅36歲的尹崇堯進入南山擔任董事已經3年，但金管會考量南山人壽資產及業務規模龐大，加上尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗有待歷練、累積，請南山人壽重新考量代理董事長人選。後來，南山人壽改派當時高齡85歲原南山產物董事長、也曾擔任台灣人壽總經理的陳棠接任，尹崇堯轉任副董事長。在南山沈潛6年後，一向低調、神祕且鮮少在公開場合露面的尹崇堯，直到2022年3月底才首度以餐敘形式與多家媒體會面，2022年金管會也才點頭同意，尹崇堯也在當年6月正式接任南山人壽董事長。至於尹衍樑的長女尹崇恩，外號「潤泰公主」，1978年出生，主攻會計與法律，國立政治大學會計學研究所碩士及國立政治大學法律研究所學位，並持有會計師執照，早期曾在南山人壽短暫任職，後來在永安聯合會計師事務所擔任合夥會計師。近年她逐步回集團擔任潤泰材、潤泰生活、潤泰保全、潤泰租賃等公司董事，還有擔任台康生技獨董，輔助營建、生活服務等事業。尹崇恩近年更化身「會計網紅」，在臉書積極分享金融、產業、ESG永續議題，擁有超過6800人追蹤，更自嘲是「招財貓會計師」。她過去受訪時也曾被問到接班問題，她僅說，「我是以會計師的專業進來公司，其他方面目前沒有另外的規劃。」如今，隨著尹衍樑辭世，即便他在生前早已建立完善的專業經理人體制與接班布局，集團運作不受影響，然而，這千億商業帝國的長遠發展，仍有賴兒女共同扛起家族基業。